✅ Harry Maguire legt de bal nog een keer goed, en stuurt de Zwitserse Sommer naar de verkeerde hoek: 1-0.



✅ Zuber schiet feilloos raak in de rechterkruising: 1-1.



✅ Ross Barkley met een subtiel stiftje. Sommer trapt erin en duikt de verkeerde hoek in: 2-1.



✅ Granit Xhaka blijft koeltjes vanaf de stip: 2-2.



✅ Jadon Sancho mist bijna. Sommer zit er wel aan, maar moet toch capituleren: 3-2.



✅ Manuel Akanji neemt een nonchalante aanloop, maar maakt ook geen fout: 3-3.



✅ Raheem Sterling schiet blind in, Sommer kan er net niet bij: 4-3.



✅ Kevin Mbabu schiet netjes in het zijnet, buiten het bereik van Pickford: 4-4.



✅ Keeper Pickford legt zelf aan en neemt een Ronaldo-aanloop. Geen misplaatste arrogantie, want hij schiet kiezelhard binnen: 5-4.



✅ Schar zet Pickford op het verkeerde been: 5-5.



✅ Eric Dier schiet naar links, Sommer kiest geen hoek: 6-5.



❌ Drmic mist! Pickford redt! Engeland wint de strafschoppenreeks en wordt derde in de Nations League.