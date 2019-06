Het Nederlands elftal begint zondag zonder wijzigingen in de basisopstelling aan het finaleduel met Portugal in de Nations League. Iedereen die donderdag tegen Engeland aan de aftrap stond, is fit.

Bondscoach Ronald Koeman liet zaterdag op zijn persconferentie al weten dat al zijn basisspelers vrijwel zeker beschikbaar zouden zijn voor de confrontatie met de Portugezen, al liet hij over zijn opstelling nog weinig los.

De opstelling van tegenstander Portugal is op drie plaatsen gewijzigd ten opzichte van de halve finale. Pepe, Rúben Neves en João Félix maken plaats voor José Fonte, Danilo en Gonçalo Guedes. Uiteraard staat ook Cristiano Ronaldo aan de aftrap.

In de halve finales was Oranje na verlenging te sterk voor Engeland: 3-1. Portugal won in negentig minuten met dezelfde cijfers van Zwitserland. Ronaldo maakte een hattrick. Eerder op zondag wonnen de Engelsen de troostfinale na strafschoppen.

Portugal-Nederland in Estádio do Dragão begint om 20.45 uur. De wedstrijd wordt geleid door de Spaanse scheidsrechter Alberto Undiano Mallenco, die het laatste duel uit zijn lange carrière fluit.

Bij de eindstrijd in Porto staat een premie van 6 miljoen euro en prestige op het spel. Er valt geen ticket voor het EK van 2020 te verdienen.

Opstelling Nederland: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Wijnaldum, De Jong; Bergwijn, Memphis, Babel.

Opstelling Portugal: Patrício; Semedo, Fonte, Dias, Guerreiro; Danilo, William, Fernandes; Guedes, Silva, Ronaldo.