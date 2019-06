Engeland heeft zondag de derde plek veiliggesteld in de Nations League. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate knokte zich in het Portugese Guimarães na strafschoppen naar een zege op Zwitserland.

In de matige troostfinale was de stand na 120 minuten 0-0. In de penaltyserie miste Zwitser Josip Drmic bij een stand van 6-5 als enige. Keeper Jordan Pickford, die zelf al een strafschop benut had, keerde zijn inzet.

Na een veelbelovend begin van de wedstrijd - Harry Kane raakte al vroeg de lat namens Engeland - hield het vooral in de eerste helft niet echt over. Engeland was via Raheem Sterling en Dele Alli wel een paar keer gevaarlijk, maar echte opwinding bleef uit.

Na rust viel er meer te genieten, al bleef het spel wel enigszins gezapig. De Zwitser Fabian Schär ontsnapte aan een eigen doelpunt (hij raakte de paal) en een treffer van Engelsman Callum Wilson werd op aanraden van de VAR afgekeurd.

In de verlenging bleven de Engelsen het gevaarlijkst. In de slotfase leek Sterling een penaltyserie te voorkomen, maar met een prachtige vrije trap trof ook hij de lat. Dankzij de misser van Drmic won Engeland alsnog.

Bondscoach Gareth Southgate spreekt de spelers van Engeland moed in tijdens de troostfinale tegen Zwitserland. (Foto: Pro Shots)

Oranje tegen Portugal in finale

Engeland was voor de tweede keer in vier dagen tijd veroordeeld tot het spelen van een verlenging, want donderdag liep de ploeg van bondscoach Southgate tegen het Nederlands elftal een finaleplek mis (3-1-nederlaag).

Oranje staat in de eindstrijd van de Nations League in Porto tegenover Portugal, dat Zwitserland versloeg dankzij een hattrick van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd in Estádio do Dragão begint zondagavond om 20.45 uur.

Bij de finale van het nieuwe landentoernooi staat vooral geld (de winnaar krijgt 6 miljoen euro) en prestige op het spel. Er valt geen ticket voor het EK van 2020 te verdienen.

