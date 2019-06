Bondscoach Didier Deschamps vindt dat Frankrijk zich in de EK-kwalificatiewedstrijd uit tegen Turkije van zijn slechtste kant heeft laten zien. De wereldkampioen ging zaterdag in Konya kansloos met 2-0 onderuit.

Deschamps zag dat zijn ploeg al voor rust tegentreffers van Kaan Ayhan en Cengiz Ünder moest incasseren en zelf de hele wedstrijd geen enkel schot tussen de palen afleverde, voor het eerst in tien jaar tijd.

"Dit is een serieuze klap in ons gezicht. Als je zo'n collectieve wanprestatie levert, valt er weinig positiefs te zeggen", zo luidde de harde conclusie van de bondscoach na afloop op de persconferentie.

"We kwamen op alle vlakken tekort. We waren niet agressief genoeg en veel te slordig. Het was een offday van onze kant, dus we hebben nog een lange weg te gaan."

Frankrijk verliest door de nederlaag de koppositie in groep H aan Turkije, dat na drie wedstrijden het maximale aantal van negen punten heeft. 'Les Bleus' delen de tweede plaats met IJsland, met zes punten uit drie duels.

'Na nederlaag in De Kuip opnieuw een offday'

Deschamps erkent dat Frankrijk in een lastige fase zit nadat afgelopen zomer in Rusland de wereldtitel werd veroverd. In de Nations League moest vorig jaar de groepswinst al aan Nederland gelaten worden, waardoor het land zich niet plaatste voor de Final Four in Portugal.

"Na de nederlaag in Rotterdam was dit onze tweede offday van de afgelopen maanden", vergeleek Deschamps het 2-0-verlies tegen Oranje op 16 november vorig jaar in De Kuip met de nederlaag tegen de Turken.

"Turkije deed alles goed en werd ook gedragen door het publiek, maar dat mag voor ons geen excuus zijn. We kwamen hier met de beste bedoelingen. Op het veld was daar helaas niets van terug te zien."

Frankrijk krijgt dinsdag al de kans om zich enigszins te revancheren als de uitwedstrijd tegen Andorra op het programma staat. Concurrenten IJsland en Turkije spelen dan in Reykjavik tegen elkaar.

