Frankrijk heeft zaterdag in de EK-kwalificatie een verrassende nederlaag geleden bij Turkije: 2-0. Duitsland, België en Italië wonnen hun kwalificatiewedstrijden wel gewoon.

Regerend wereldkampioen Frankrijk trad in Konya aan in de sterkst mogelijke opstelling, maar kwam in negentig minuten tijd tot geen enkel schot tussen de palen.

De Turken waren een stuk slagvaardiger, want na een half uur opende verdediger Kaan Ayhan de score. Nog voor rust maakte AS Roma-aanvaller Cengiz Ünder er ook nog 2-0 van.

Frankrijk koesterde daarna vooral het balbezit, maar de stugge Turkse defensie bleek goed bestand tegen het Franse offensief.

De Turken zijn door de zege nog foutloos in groep H met negen punten uit drie duels. Frankrijk en IJsland volgen met drie punten minder.

Duitsland blijft foutloos

Duitsland boekte in groep C, waarin ook Nederland zit, de tweede zege in twee wedstrijden. Wit-Rusland werd op vijandige bodem met 0-2 verslagen.

De ploeg van Marcus Sorg, die de geblesseerde Joachim Löw verving, had van meet af aan een groot veldoverwicht en dat resulteerde na twaalf minuten spelen in de 0-1 van Leroy Sané.

Marco Reus verdubbelde na een uur spelen de score, waarna Duitsland verzuimde verder uit te lopen. Zo raakte Sané nog de paal.

Ondanks de zege blijft Duitsland tweede in de groep. Noord-Ierland won namelijk al drie duels. Oranje, dat vanwege de Nations League deze week geen kwalificatiewedstrijd speelde, is derde met drie punten uit twee duels.

België en Italië winnen eenvoudig

In groep I is België ook nog foutloos. De nummer drie van het afgelopen WK was thuis veel te sterk voor Kazachstan: 3-0.

De stand was na een kwartier spelen al 2-0 door doelpunten van Dries Mertens en Timothy Castagne. Vlak na rust verzorgde Romelu Lukaku het derde doelpunt.

Voor de Belgen is het de derde zege. Ze hebben drie punten meer dan Rusland, dat San Marino met 9-0 kleineerde.

Italïe is eveneens goed op weg. Door de 0-3-zege bij Griekenland gaat de formatie na drie gewonnen duels aan de leiding in groep J. Nicolò Barella, Lorenzo Insigne en Leonardo Bonucci bezorgden hun land een zorgeloze avond.

