Cristiano Ronaldo denkt dat Portugal het zondag behoorlijk zwaar krijgt met het Nederlands elftal in de finale van de Nations League.

"Nederland heeft een uitstekende ploeg", stelt Ronaldo zaterdag op de website van de UEFA. "Ik heb ze een aantal keren zien spelen en ze hebben een ploeg met goede talenten en ervaren spelers, die hen nog sterker maken."

Oranje rekende donderdag in de halve finales na verlenging af met Engeland (3-1). Een dag eerder was Portugal te sterk voor Zwitserland (3-1).

"We weten dat ze een vrij lastige tegenstander vormen, maar dat geldt voor zowel Portugal als Nederland. Dat is gebruikelijk in finales."

Voor Ronaldo wordt het zijn derde finale in zijn carrière met Portugal. Drie jaar geleden veroverde hij de Europese titel met zijn land en in 2004 verloor hij voor eigen publiek de EK-finale tegen Griekenland.

Cristiano Ronaldo en zijn ploeggenoten tijdens de training van Portugal. (Foto: Pro Shots)

Ronaldo hoopt dat supporters doorslag kunnen geven

Zondag kan Ronaldo revanche nemen voor die nederlaag en wel een prijs pakken in eigen land. "Het is mooi dat we een ploeg hebben die steeds om de prijzen kan spelen. Het zou fantastisch zijn als ik mijn tweede van drie finales kan winnen."

"Ik hoop dat de supporters ons goede energie en vertrouwen kunnen geven", aldus de aanvaller van Juventus. "Samen kunnen we de titel veroveren."

Ronaldo speelt tegen Oranje zijn 158e interland en is inmiddels 34 jaar, maar bondscoach Fernando Santos verwacht de sterspeler nog lang te kunnen inzetten.

"Als je ziet hoe hij nog steeds leeft voor de sport", zegt Santos. "Hij is 34 en doet er nog steeds alles voor. Bij hem is de tank nog niet leeg. Hij kan nog drie of vier jaar mee."

'We hebben al sterkere ploegen verslagen'

Santos loodste zijn team drie jaar geleden in Frankrijk naar de Europese titel. "Dit is een andere competitie", beseft hij. "Maar we hebben al sterke ploegen verslagen."

Daarmee doelde de 64-jarige Portugees op de overwinningen op Italië, Polen en Zwitserland. "Het is zeker niet makkelijk om deze competitie te winnen. Maar we zijn nu heel dichtbij."

De finale van de eerste Nations League wordt zondag om 20.45 uur gespeeld in het Estádio do Dragão in Porto. De Spanjaard Alberto Undiano Mallenco is de scheidsrechter.