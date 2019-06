De Engelse club Leyton Orient is zaterdag in rouw na het plotselinge overlijden van manager Justin Edinburgh. De oud-speler van Tottenham Hotspur werd slechts 49 jaar.

"We zijn er helemaal kapot van, dit is een tragedie", schrijft Leyton Orient-voorzitter Nigel Travis op de clubwebsite. "Justin heeft de club geweldige successen bezorgd. Hij was een winnaar en een inspirerende man, die een grote nalatenschap achterlaat."

Edinburgh werd maandag met spoed in het ziekenhuis opgenomen na een hartaanval. Twee dagen eerder had hij nog de Champions League-finale in Madrid bezocht, waar Tottenham met 2-0 van Liverpool verloor.

Ook Tottenham staat stil bij het overlijden van Edinburgh. "Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Kerri en zijn kinderen Charlie en Cydnie in deze droevige tijden. We zijn bedroefd en geschokt door zijn overlijden", meldt de club op de website.

Met Leyton Orient werd Edinburgh afgelopen seizoen kampioen in de National League, waarmee promotie naar League Two (het vierde profniveau in Engeland) werd afgedwongen. De club uit Londen haalde ook de finale van het bekertoernooi om de FA Trophy.

Edinburgh speelde ruim tweehonderd wedstrijden voor Tottenham, waarmee hij de FA Cup won. Hij trainde in het verleden ook Northampton Town, Gillingham en Newport County.