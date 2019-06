Oranje is "vermoeid maar fit" voor de finale van de Nations League tegen Portugal van zondag. Bondscoach Ronald Koeman vermoedt een beroep te kunnen doen op zijn sterkste elftal.

Waar Portugal woensdag al afrekende met Zwitserland, wist Oranje donderdag pas na verlenging van Engeland te winnen. De Portugezen, die ook nog eens voor eigen publiek spelen, hebben daardoor meer rust gehad in aanloop naar de finale.

Mede daarom trainde Oranje zaterdag niet in het stadion. "Ik wil de spelers niet extra belasten", zei de bondscoach. "In principe is iedereen fit, maar er is nog wel een stukje vermoeidheid. Ik verwacht dat iedereen kan spelen."

Of Koeman wijzigingen doorvoert ten opzichte van de halve eindstrijd, wilde hij niet kwijt. Wel roemde hij zijn invallers. "Promes en Van de Beek hadden in de tweede helft een goede impact en Pröpper en Strootman vielen ook goed in. Of ze gaan spelen, vertel ik de spelers eerst zelf, maar het is fijn om opties te hebben."

'Ronaldo te goed om volledig af te stoppen'

Veel zal er in de finale van afhangen of Oranje de Portugese vedette Cristiano Ronaldo weet af te stoppen. De topspits was in de halve finale tegen Zwitserland goed voor alle drie de doelpunten (3-1). Koeman weet dat het lastig wordt om Ronaldo de hele wedstrijd uit te schakelen.

"Daar is hij gewoon te goed voor. Hij is een van de beste spelers ter wereld, maar in onze vorige wedstrijd tegen Portugal hebben Van Dijk en De Ligt laten zien dat ze dat kunnen. Aan de andere kant is Ronaldo goed genoeg om zelf iets te creëren tegen heel goede verdedigers."

Mocht het tot strafschoppen komen, dan is Koeman niet van plan om doelman Jasper Cillessen te wisselen. Louis van Gaal deed dat met succes op het WK 2014. "Als wij strafschoppen moeten nemen, is Jasper onze man", was Koeman stellig. "Ik ga de keeper niet wisselen voor een strafschoppenserie."

De finale van de eerste Nations League wordt zondag om 20.45 uur gespeeld in het Estádio do Dragão in Porto. De Spanjaard Alberto Undiano Mallenco is de arbiter.