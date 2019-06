Dusan Tadic schaamt zich voor het optreden van Servië vrijdagavond tegen Oekraïne. De Ajacied leed met zijn land een 5-0-nederlaag in de EK-kwalificatie.

"Dit was de slechtste wedstrijd van mijn carrière", zei de dertigjarige Tadic tegen Servische media, waaronder de krant Blic. "We moeten ons diep schamen."

Oekraïne boekte de riante thuiszege in Lviv dankzij treffers van Viktor Tsyhankov, Yevhen Konoplyanka (beiden twee) en Roman Yaremchuk. Door de ruime nederlaag is Servië na twee duels hekkensluiter in groep B, waarin ook Portugal, Litouwen en Luxemburg uitkomen.

"Ik weet niet goed hoe ik dit moet omschrijven. We waren vanaf het begin overal te laat. Daardoor leek Oekraïne veel beter dan ze eigenlijk zijn", keek Tadic terug. "Aan de bal maakten we steeds verkeerde keuzes. Maar zij hebben ook simpelweg meer gelopen en harder gewerkt dan wij."

Stand groep B EK-kwalificatie 1. Oekraïne 3-7 (+6)

2. Luxemburg 3-4 (0)

3. Portugal 2-2 (0)

4. Litouwen 2-1 (-1)

5. Servië 2-1 (-5)

Vreugde bij Oekraïne na een van de vijf goals (Foto: Pro Shots)

Tadic wil dat Serviërs verantwoordelijkheid nemen

Servië begon met een gelijkspel in en tegen Portugal nog goed aan de EK-kwalificatie. Doordat het Balkanland groepswinnaar in divisie C van de Nations League werd, heeft het nog de play-offs als vangnet als het in de kwalificatiepoule niet bij de eerste twee eindigt.

Maandag (aftrap 20.45 uur) kunnen Tadic en zijn teamgenoten zich al revancheren. In Belgrado speelt de ploeg dan tegen Litouwen.

"We moeten goed analyseren hoe het heeft kunnen gebeuren dat we zo slecht speelden en zullen erg kritisch op onszelf moeten zijn", zei Tadic. "We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat dit niet meer gebeurt. Want dit was heel lelijk en pijnlijk."

