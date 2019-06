Eden Hazard speelt vanaf komend seizoen voor Real Madrid. De Spaanse topclub bereikte vrijdagavond een akkoord met Chelsea over de overgang van de Belgische aanvaller, die een contract tot de zomer van 2024 tekent in Madrid.

De 28-jarige Hazard wordt volgende week donderdag gepresenteerd door Real, mits hij de medische keuring in Estádio Santiago Bernabéu doorstaat.

Het is onbekend welk bedrag met de transfer is gemoeid, maar naar verluidt legt Real Madrid meer dan 100 miljoen euro neer voor Hazard.

De transfer van Hazard naar 'De Koninklijke' hing al enige tijd in de lucht. Na afloop van de gewonnen Europa League-finale met Chelsea liet de spits al weten dat hij dacht zijn laatste wedstrijd te hebben gespeeld voor de Londense club.

Voor Real Madrid is Hazard al de vierde aanwinst voor komend seizoen. Eerder versterkte de nummer drie van afgelopen seizoen in La Liga zich met spits Luka Jovic (Eintracht Frankfurt) en de Brazilianen Éder Militão (FC Porto) en Rodrygo (Santos).

Eden Hazard veroverde vorige maand de Europa League met Chelsea. (Foto: Pro Shots)

Hazard won zes prijzen met Chelsea

Hazard kwam sinds de zomer van 2012 uit voor Chelsea. In zeven seizoenen speelde de aanvaller 352 officiële wedstrijden, waarin hij 110 doelpunten maakte. Afgelopen seizoen kwam de honderdvoudig international 52 keer in actie en scoorde hij 21 keer.

Met Chelsea werd Hazard twee keer landskampioen en won hij tweemaal de Europa League. Ook veroverde hij de FA Cup en de League Cup beide één keer met de 'Blues'.

Voor zijn periode in Londen was Hazard actief voor Lille OSC, waarbij hij zijn loopbaan in 2007 begon. Hij was vijf seizoenen actief voor de Franse club, waarmee hij in 2011 de dubbel pakte.