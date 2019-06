Spanje heeft vrijdag in de kwalificatie voor het EK 2020 zijn derde zege in evenveel duels geboekt. De Europees kampioen van 2012 was met 1-4 te sterk voor Faeröer Eilanden. Oekraïne boekte een dikke 5-0-overwinning op het Servië van Ajax-aanvaller Dusan Tadic.

De Spanjaarden stonden bij rust met `1-3 voor door doelpunten van aanvoerder Sergio Ramos, Jesús Navas en een eigen goal van Teitur Gestsson. Klaemint Olsen maakte tussendoor een zeldzame treffer voor de eilandengroep. Na rust bepaalde José Gayà de eindstand.

In dezelfde groep won Zweden met 3-0 van Malta. Robin Quaison opende in de tweede minuut al de score, Viktor Claesson verdubbelde de marge vijf minuten na rust en Willem II-aanvaller Alexander Isak zorgde tien minuten voor tijd voor het slotakkoord.

Noorwegen liep tegen Roemenië de eerste zege van de kwalificatiecyclus mis. In Oslo leidden de Noren een kwartier voor tijd nog met 2-0 door goals van oud-Heerenveen-spelers Tarik Elyounoussi en Martin Ödegaard. Twee late goals van Claudiu Keseru zorgen echter toch voor een puntendeling.

Spanje gaat door de eenvoudige zege aan de leiding in Groep F. De ploeg van bondscoach Luis Enrique heeft na drie wedstrijden de maximale score. Zweden volgt op twee punten. Maandag ontmoeten de twee landen elkaar in Spanje.

Oekraïne viert een van de vijf treffers tegen Servië. (Foto: Pro Shots)

Oekraïne vernedert Servië van Tadic

Oekraïne haalde in groep B flink uit tegen het Servië van Ajacied Dusan Tadic: 5-0. Evgen Konoplyanka en Viktor Tsyagonkov scoorden elk twee keer, terwijl ook Roman Yaremchuk het net vond.

Luxemburg leek tegen Litouwen op rozen te zitten door een goal van Gerson Rodrigues en een rode kaart voor Saulius Mikoliunas voor rust. Een kwartier voor tijd redde Arvydas Novikovas echter een punt voor Litouwen, dat in de blessuretijd ook Modestas Vorobjovas weggestuurd zag worden.

Oekraïne deed goede zaken in de stand. De Oekraïeners gaan met zeven punten uit drie duels aan de leiding, Luxemburg volgt met drie punten minder. Portugal, dat zondag de finale van de Nations League speelt tegen Nederland, wacht na twee gelijke spelen nog op zijn eerste zege in de groep.

Lasse Schöne namens Denemarken in duel met Jeff Hendric van Ierland. (Foto: Pro Shots)

'Nederlands' Denemarken niet voorbij Ierland, neefje Arveladze scoort

Een Nederlands getint Denemarken kwam in Groep D thuis niet voorbij Ierland. Met Ajax-middenvelder Lasse Schöne en Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen in de basis en Ajax-aanvaller Kasper Dolberg als invaller kwamen de Denen nog wel op voorsprong.

Pierre-Emile Hojbjerg, die vier minuten eerder Schöne had afgelost, brak een kwartier voor tijd de ban. Dankzij een goal van Shane Duffy hielden de Ieren toch een punt over aan hun bezoek aan Kopenhagen.

Eerder op vrijdagavond boekte Georgië een eenvoudige 3-0-overwinning op Gibraltar. Valerian Gvilia en Giorgi Papunashvili zorgden voor een comfortabele tussenstand, voordat Vato Arveladze de eindstand bepaalde. Het neefje van Shota en Archil Arveladze tekende met een rake strafschop voor zijn eerste interlandgoal.

Ierland leed het eerste puntenverlies van de kwalificatiereeks, maar gaat nog wel aan kop in Groep D, met zeven punten uit drie wedstrijden. Zwitserland, dat zondag tegen Engeland speelt om de derde plaats in de Nations League, volgt met vier punten uit twee duels.

Milot Rashica wordt door zijn Kosovaarse ploeggenoten gefeliciteerd met zijn goal. (Foto: Pro Shots)

Gelijkspel Kosovo en Montenegro in burenruzie, eerste punten Tsjechië

In Groep A, waar Engeland koploper is, eindigde het beladen duel tussen Montenegro en Kosovo in 1-1. Voormalig Vitesse-speler Milot Rashica tekende voor de openingstreffer namens Kosovo, Stefan Mugosa trok na rust de stand gelijk.

Tsjechië pakte de eerste drie punten door in eigen huis Bulgarije met 2-1 te verslaan. De bezoekers kwamen via Ismail Isa Mustafa nog wel snel op voorsprong, maar twee treffers van Patrick Schick draaiden het duel volledig om.

Engeland gaat nog steeds aan de leiding in de groep met zes punten uit twee wedstrijden. Tsjechië volgt op drie punten uit twee duels, Kosovo staat op twee punten uit evenveel wedstrijden.

Krysztof Piatek ontpopte zich tot de held van Polen. (Foto: ANP)

Ook Polen blijft perfect, Oostenrijk mag nog hopen op EK

Polen versloeg in Groep G dankzij AC Milan-spits Krzysztof Piatek nipt Noord-Macedonië (0-1). De thuisploeg eindigde het duel met tien man omdat Visar Musliu vijf minuten voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg.

In dezelfde groep hield Oostenrijk G de hoop op het eindtoernooi volgend jaar in leven met een 1-0-overwinning op Slovenië. Een kwartier voor tijd maakte invaller Guido Burgsteller, die net twee minuten in het veld stond, de bevrijdende treffer.

Polen behoudt door de benauwde zege de maximale score met negen punten uit drie wedstrijden. Israël staat na de 0-3-zege op Letland tweede met twee punten minder. Oostenrijk heeft met drie punten uit drie duels nog een kleine kans.

