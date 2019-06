Michel Vorm gaat na vijf seizoenen weg bij Tottenham Hotspur. De Londense club besloot het aflopende contract van de Nederlandse doelman vrijdag niet te verlengen.

De 35-jarige Vorm kwam sinds de zomer van 2014 uit voor Tottenham. Hij stond in 47 officiële wedstrijden onder de lat bij de verliezend Champions League-finalist.

Afgelopen seizoen kwam Vorm vier keer in actie voor de 'Spurs', tweemaal in de Premier League en tweemaal in de Champions League. Op 24 oktober verdedigde hij in het Champions League-duel met PSV (2-2) voor het laatst het doel van de Engelse topclub.

Vorm begon zijn profcarrière in 2005 bij FC Utrecht. In zijn eerste seizoen voor de 'Domstedelingen' werd hij verhuurd aan FC Den Bosch. In 2011 maakte de keeper de overstap naar Swansea City, waarvoor hij drie seizoenen actief was.