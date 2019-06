Mike Snoei is vanaf komend seizoen de trainer van De Graafschap. De 55-jarige Rotterdammer komt over van Telstar, waar hij twee seizoenen werkzaam was.

Het is onbekend voor hoeveel seizoenen Snoei tekent bij De Graafschap. De 'Witte Leeuwen' maakten het vertrek van de coach vrijdagmiddag bekend op de website. De 'Superboeren' zelf hebben zijn komst nog niet bevestigd.

Snoei is de opvolger van Henk de Jong, die terugkeert als coach van SC Cambuur. De Jong had de Friezen van 2014 tot en met 2016 ook al onder zijn hoede en fungeerde tijdens de vier jaar daarvoor als assistent-trainer in Leeuwarden.

Afgelopen seizoen eindigde Telstar onder leiding van Snoei als vijftiende in de Keuken Kampioen Divisie. Het seizoen daarvoor werden de play-offs voor promotie naar de Eredivisie gehaald, waarin werd verloren van De Graafschap.

Snoei begon zijn loopbaan als hoofdtrainer in 2002 bij Vitesse. Daarna was hij ook coach van Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles.

De Graafschap eindigde afgelopen seizoen als zeventiende in de Eredivisie, waardoor het uit moest komen in de play-offs. Daarin werd over twee wedstrijden verloren van Sparta Rotterdam, waardoor de Doetinchemmers na één seizoen weer degradeerden.

