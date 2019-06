FC Groningen heeft zich vrijdag versterkt met Azor Matusiwa en Ramon Pascal Lundqvist. Beide middenvelders komen over van respectievelijk Ajax en PSV, dat ze in de tweede helft van het afgelopen seizoen verhuurden aan De Graafschap en NAC Breda.

Matusiwa kreeg onlangs te horen dat hij niet terug hoefde te keren bij Ajax. Hij stond naar verluidt naast FC Groningen ook in de nadrukkelijke belangstelling van FC Twente en kiest dus voor een avontuur in het hoge noorden.

De voormalig jeugdinternational speelde één officiële wedstrijd in het eerste elftal van Ajax. Hij had een basisplaats in het laatste duel van het seizoen 2017/2018 op bezoek bij Excelsior (1-2-zege).

Matusiwa degradeerde met De Graafschap in de play-offs uit de Eredivisie (nederlaag in finale tegen Sparta Rotterdam), maar hij maakte in de twintig wedstrijden waarin hij in actie kwam over het algemeen een goede indruk.

Lundqvist mocht vertrekken bij PSV

Lundqvist mocht vertrekken bij PSV. Hij kwam in het verleden wel tot een respectabel aantal van zes duels in het eerste elftal van de Eindhovenaren en maakte daarin zelfs een doelpunt (begin afgelopen seizoen in de beker tegen Excelsior Maassluis (0-4).

De voormalig jeugdinternational van Zweden kon in het voorbije half jaar echter ook niet voorkomen dat NAC Breda dankzij een laatste plaats in de Eredivisie degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie.

Het is nog niet bekend hoe hoog de transfersommen en de lengte van de contracten zijn van Matusiwa en Lundqvist. FC Groningen belegt later op vrijdag een speciale persconferentie, waarin meer duidelijk moet worden.

FC Groningen is al druk bezig op de transfermarkt. De 'Trots van het Noorden' legde eerder Mo El Hankouri (Feyenoord, was al gehuurd) en Gabriel Gudmundsson (Halmstad) vast.