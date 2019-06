Alberto Undiano Mallenco leidt zondagavond de finale van de Nations League tussen Oranje en Portugal. De 45-jarige Spanjaard fluit de laatste wedstrijd in zijn lange carrière.

Undiano mocht twee weken geleden al de Spaanse bekerfinale tussen Barcelona en Valencia (1-2) leiden. Hij floot op zijn vijftiende zijn eerste wedstrijd.

De Spanjaard leidt Oranje voor de vierde keer. Eerder dit seizoen leidde hij het Nederlands elftal tegen Frankrijk in de groepsfase van de Nations League. In Parijs trokken de Fransen met 2-1 aan het langste eind.

Oranje kwam de Spanjaard voor het eerst tegen op het WK van 2010 in Zuid-Afrika, in de gewonnen achtste finale tegen Slowakije (2-1). Undiano was twee jaar geleden in Wenen ook de scheidsrechter bij de gewonnen oefeninterland tegen Oostenrijk (0-2).

In de finale in Porto krijgt hij hulp van de grensrechters Roberto Alonso Fernández en Juan Yuste Jiménez. Alejandro José Hernández is de videoscheidsrechter van dienst tijdens de eindstrijd van de nieuwe competitie voor landenteams.

"Als de VAR eerder was ingevoerd, dan had me dat een hoop grijze haren en slapeloze nachten gescheeld", zei de arbiter onlangs in een afscheidsinterview in Marca. "Aanvankelijk had ik mijn twijfels, zoals met alle nieuwe dingen. Maar het is een geweldig succes."

De wedstrijd in Estádio do Dragao begint zondag om 20.45 uur. Vanaf 15.00 uur spelen Zwitserland en Engeland om de derde plek.