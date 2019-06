Hoewel Matthijs de Ligt op die ene fout na een prima wedstrijd speelde en ook nog eens scoorde, baalde de verdediger na de 3-1-zege op Engeland na verlenging in de Nations League flink van de penalty die hij veroorzaakte.

"Ik ben heel erg streng voor mezelf. Ik weet dat het niet meer mag gebeuren", zei De Ligt na de halve finale in Portugal tegen de NOS over de 0-1 van de Engelsen.

De centrale verdediger verloor de bal in eigen zestien en beging vervolgens een overtreding op Marcus Rashford, die de penalty zelf benutte.

"Ik kreeg de bal van De Roon en wilde het voetballend oplossen door terug te spelen op Cillessen", keek De Ligt terug op het moment. "Maar de bal glijdt van mijn voet af. Daarna ben ik te laat met de tackle. Heel stom en dat weet ik zelf ook."

In de tweede helft zette De Ligt zijn fout recht door bij een hoekschop de 1-1 binnen te koppen. "Ik had nog iets goed te maken, vandaar dat ik er volle bak voor ging."

De verdediger van Ajax wilde niet te lang bij zijn treffer stilstaan. "Mensen zullen toch die fout herinneren. Ik denk dat ik een hele goede wedstrijd heb gespeeld, behalve dat ene moment."

"Daar baal je natuurlijk wel van, maar je moet er niet in blijven hangen. Het is zaak om in de wedstrijd te groeien. Je kunt er niks meer aan doen", zei de negentienjarige verdediger.

Invaller Promes blij en trots na zege

Quincy Promes had bij de andere twee Oranje-treffers een hoofdrol. "Dit voelt goed, ik ben blij dat we de finale hebben gehaald", zei de aanvaller van Sevilla.

"Voor mij was het bijzonder dat ik belangrijk was. Ik heb het denk ik vandaag wel laten zien. We mogen trots zijn."

Bij de 2-1 in de verlenging kreeg Promes hulp van Kyle Walker, die de bal in zijn eigen doel werkte. "Volgens mij raakte ik de bal helemaal verkeerd. Het maakt niet uit hoe hij erin ging."

Enkele minuten later profiteerde Promes met een intikker in leeg doel van een nieuwe flater in de Engelse defensie.

Door de zege speelt Oranje in de finale tegen het gastland met sterspeler Cristiano Ronaldo. "Zondag tegen Portugal willen we weer wat moois laten zien", aldus een opgetogen Promes.

"Iedereen weet dat Ronaldo een van de beste voetballers ter wereld is. Maar wij hebben de beste verdediger van de wereld", doelde de aanvaller op Virgil van Dijk.

Promes heeft de 3-1 binnen getikt en gaat dat vieren met Memphis. (Foto: Pro Shots)