De Engelse bondscoach Gareth Southgate baalde donderdagavond van de manier waarop zijn ploeg de treffers weggaf aan Oranje. Door de 3-1-overwinning na verlenging gaat het Nederlands elftal naar de finale van de Nations League, voor Engeland resteert de strijd om de derde plek.

"Het is duidelijk dat we een paar heel slechte tegentreffers krijgen. Op geen enkel niveau mag dit gebeuren", doelde Southgate op de laatste twee doelpunten van Oranje, die ontstonden na balverlies diep op eigen helft van John Stones en Ross Barkley.

Het scheelde weinig of Engeland had zich in Guimarães voor de finale geplaatst. Een late treffer in de reguliere speeltijd van Jesse Lingard werd door de VAR geannuleerd omdat de aanvaller een fractie buitenspel stond.

"Nadat die goal op zo'n zure manier werd afgekeurd en we op knullige wijze de 1-2 tegen kregen, verdween alle energie uit het elftal", constateerde de bondscoach.

"Het element van vermoeidheid speelde een grote rol bij de fout van Barkley, die last had van kramp. Als je vermoeid bent, ga je fouten maken."

Southgate troost Stones na de wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

'We kregen steeds meer grip op Oranje'

Afgezien van de twee blunders had Southgate wel genoten van zijn ploeg én van Oranje. "Het was een geweldige avond. We hebben veel kunnen leren door tegen dit topteam te spelen."

"Oranje heeft ons problemen bezorgd die we in het verleden weinig tegen zijn gekomen. Gedurende de wedstrijd kregen we wel steeds meer grip op ze", vond de bondscoach.

"Daarom moeten we ook vooral op deze manier door blijven gaan. We waren vandaag helaas niet zo scherp als normaal."

Southgate ziet duel met Oranje als waardevolle ervaring

Southgate ziet de Nations League als leermoment voor volgend jaar, wanneer het EK verspreid over twaalf landen wordt gespeeld. De halve finales en de eindstrijd zijn in Londen.

"Deze wedstrijd is een waardevolle ervaring. In 2020 zullen we topteams moeten verslaan als we kampioen willen worden."

Voor Engeland wacht in de Nations League nog de strijd om de derde plek, zondag om 15.00 uur in Guimarães tegen Zwitserland.

"De komende dagen zullen pijnlijk zijn voor ons, vooral omdat we zo ver gekomen zijn. Het is teleurstellend om voor zoveel fans te verliezen", aldus Southgate.