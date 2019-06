Ronald Koeman heeft donderdag genoten van de manier waarop Oranje zich voor de finale van de Nations League plaatste. De bondscoach was tevreden over de wedstrijd tegen Engeland, al bleef hij ook kritisch.

"Ik vond ons frisser dan Engeland. Over de hele wedstrijd waren we de betere ploeg en hebben we beter gespeeld, maar we waren slordig in de laatste fase", zei Koeman na de wedstrijd in Guimarães bij de NOS.

"Zo'n knock-outwedstrijd is wel geweldig voor de ontwikkeling van het team. In dat opzicht was Engeland eigenlijk verder dan wij, want zij hebben onlangs een WK gespeeld."

Nederland kwam in de eerste helft op achterstand door een benutte strafschop van Marcus Rashford, maar dwong een verlenging af door een treffer van Matthijs de Ligt. In die verlenging sloeg invaller Quincy Promes twee keer toe.

Daardoor staat de ploeg van Koeman zondag in de finale van de Nations League tegenover Portugal. De wedstrijd in Porto begint om 20.45 uur. Eerder op de dag, om 15.00 uur, strijden Engeland en Zwitserland om de derde plek.

'Dit soort wedstrijden heb je nodig'

Koeman was blij dat hij met Oranje tegen Engeland een volgende stap in de ontwikkeling kon zetten. "Uiteindelijk heb je dit soort wedstrijden nodig om te weten wat er gevraagd wordt", zei hij.

"Zondag is de finale tegen Portugal weer een prachtige uitdaging. Als we dan doen wat we vanavond hebben gedaan, zeg ik niet dat we de betere ploeg zijn, maar komt het daar wel heel dichtbij."

Aan winst van de Nations League is geen ticket voor het EK van 2020 verbonden. In de finaleronde van het nieuwe landentoernooi staat vooral geld - de winnaar krijgt 6 miljoen euro - en prestige op het spel.