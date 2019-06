Virgil van Dijk vindt dat het Nederlands elftal volkomen verdiend de finale van de Nations League heeft bereikt. In het Portugese Guimarães werd Engeland donderdagavond na verlenging met 3-1 verslagen.

"We hebben bij vlagen uitstekend voetbal laten zien", oordeelde de aanvoerder direct na afloop bij de NOS. "We waren geduldig, creëerden goede mogelijkheden en stonden ook verdedigend ons mannetje."

Oranje keek twintig minuten voor tijd nog tegen een achterstand aan door een benutte penalty van Marcus Rashford, maar sleepte er dankzij een kopbal van Matthijs de Ligt toch een verlenging uit. Daarin werd het verschil gemaakt door een eigen doelpunt van Kyle Walker en een treffer van invaller Quincy Promes.

"We hadden misschien een beetje geluk bij de goals, maar we gaan verdiend door", zei Van Dijk. "Na die ongelukkige penalty tegen hebben we ons goed hersteld. Al voor de rust hadden we gelijk moeten maken, de kansen waren er. Maar we hebben weer laten zien dat we goed kunnen zijn en daar gaat het om."

De centrale verdediger haalde wel opgelucht adem toen een treffer Jesse Lingard in de 83e minuut na ingrijpen van de VAR werd afgekeurd. De Engelse invaller stond net een stapje te ver naar voren. "Maar buitenspel is buitenspel."

'Willen onze eerste prijs pakken bij Oranje'

Van Dijk speelde zijn eerste wedstrijd na zaterdag met Liverpool ten koste van Tottenham Hotspur de Champions League in de wacht te slepen. Nog voordat de zomer begint, hoopt hij ook nog met Oranje een finale te kunnen winnen.

"We willen graag met deze groep onze eerste prijs pakken als international. Maar we weten ook dat we zondag aan de bak moeten, want Portugal is een uitstekende ploeg."

Zondag wordt bekend wie zich de winnaar van de eerste editie van de Nations League mag noemen. Nederland en Portugal trappen om 20.45 uur af in het Estádio do Dragão in Porto. Eerder op de dag (15.00 uur) wordt in Guimarães de troostfinale tussen Engeland en Zwitserland afgewerkt.

Memphis Depay speelde een rol bij alle drie de treffer van Oranje. (Foto: Pro Shots)

Memphis kritisch ondanks rol bij alle goals

Ook Memphis Depay was tevreden met het spel en de strijdlust van Oranje. "We zijn teruggekomen na een achterstand en dat was niet voor de eerste keer", zei de speler van Olympique Lyon, die bij alle treffers van Oranje betrokken was.

"We hebben ons in deze zware wedstrijd teruggevochten. Het resultaat is een plaats in de finale en dat is echt geweldig, voor het hele team."

Hoewel hij de assist gaf bij de eerste en derde treffer van Oranje en aan de basis stond van de 2-1 van Promes, was Memphis kritisch op zichzelf. "Het ontbrak me wat aan scherpte voor de goal. De wedstrijd en het seizoen hebben voor ons veel kracht gekost. Dan is het geweldig dat je spelers als Promes hebt om in te kunnen vallen."

