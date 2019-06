Het Nederlands elftal heeft donderdag in een mooi gevecht met Engeland de finale van de Nations League gehaald. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman won in Portugal na verlenging met 3-1.

Engeland kwam in Estádio D. Afonso Henriques in Guimarães in de 32e minuut op voorsprong door een benutte penalty van Marcus Rashford, die in het zestienmetergebied was neergehaald door Matthijs de Ligt.

Oranje kwam in de grotendeels gelijkopgaande wedstrijd zo'n twintig minuten voor tijd langszij. De Ligt kopte hard raak bij een corner en maakte daarmee zijn fout goed. Engeland leek in de slotfase op 2-1 te komen, maar de treffer van invaller Jesse Lingard werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de slopende verlenging was Nederland de gevaarlijkste ploeg en dat leidde tot een tweede treffer voor de ploeg van Koeman. De Engelse verdediger Kyle Walker gleed de bal in eigen doel en invaller Quincy Promes maakte er later ook nog 3-1 van.

Woensdag was Portugal in de andere halve finale van de Nations League dankzij een hattrick van Cristiano Ronaldo met 3-1 te sterk voor Zwitserland. Dat betekent dat de finale zondag in Porto om 20.45 uur tussen de Portugezen en Oranje gaat.

Eerder op die dag, om 15.00 uur, strijden Zwitserland en Engeland in Guimarães om de derde plek. Aan winst van de Nations League is geen ticket voor het EK van 2020 verbonden. In de finaleronde van het nieuwe landentoernooi staan vooral geld - de winnaar krijgt 6 miljoen euro - en prestige op het spel.

Fout De Ligt leidt openingsgoal in

Oranje begon in Guimarães sterk tegen Engeland, de nummer vier van de FIFA-ranking. De ploeg van Koeman had een groot deel van de eerste helft een overwicht en dat leidde tot kansjes voor Memphis Depay en Steven Bergwijn, maar de afronding was niet overtuigend genoeg.

Van beide kanten was het spel vaak slordig en dat werd Nederland na iets meer dan een half uur fataal. De Ligt verspeelde de bal knullig aan Rashford, haalde de Manchester United-aanvaller neer en veroorzaakte daarmee een strafschop. Rashford zelf liet Cillessen vanaf elf meter kansloos.

Het tegendoelpunt kwam aan bij Nederland, dat even moest opletten dat de achterstand niet groter werd. Ondanks enkele gevaarlijke momenten voor het doel van Cillessen werd er in de eerste helft niet meer gescoord.

De Engelse verdediger Kyle Walker werkt in de verlenging de 2-1 binnen namens Oranje. (Foto: Pro Shots)

Invalbeurt Kane baat Engelsen niet

Na rust hoopte de Engelse bondscoach Gareth Southgate - die alle spelers die de Champions League-finale hadden gespeeld buiten de basis hield - door te stoten met aanvoerder Harry Kane als invaller. 'The Three Lions' waren ook een paar keer dicht bij de 2-0, maar onder anderen Cillessen voorkwam dat.

Oranje gaf zich niet gewonnen en zo'n twintig minuten voor tijd leverde dat de gelijkmaker op. Bij een hoekschop van Memphis kopte De Ligt overtuigend raak. Nederland ging op zoek naar meer, maar kwam goed weg bij de door de VAR afgekeurde goal van Lingard, die centimeters buitenspel stond.

In de verlenging bleek de ploeg van Koeman over de langste adem te beschikken en was het invaller Promes die de hoofdrol speelde. Na een fout van de Engelse verdediger John Stones tikte de aanvaller van Sevilla van dichtbij en via Walker met wat geluk binnen, nadat Memphis keeper Pickford nog zag redden.

Het fittere Oranje loerde op een uitval om de genadeklap uit te delen en dat lukte, na opnieuw een fout in de Engelse opbouw. Ross Barkley verloor de bal en Memphis, die ondanks een ongelukkige wedstrijd een aandeel had in alle doelpunten, stelde Promes in staat om binnen te tikken.

