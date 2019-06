Het Nederlands elftal begint donderdag zonder verrassingen aan het Nations League-duel met Engeland. Bondscoach Ronald Koeman houdt in Guimarães vast aan dezelfde namen als in de vorige interland tegen Duitsland.

De keuze van Koeman houdt in dat Ajacied Donny van de Beek ondanks een sterk seizoen opnieuw op de bank zit. Het middenveld wordt gevormd door Marten de Roon, Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong.

Ajax is met drie spelers (De Jong, Matthijs de Ligt en Daley Blind) wel het best vertegenwoordig in de basis van Oranje. Namens PSV (Denzel Dumfries en Steven Bergwijn) en Champions League-winnaar Liverpool (Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum) staan twee spelers aan de aftrap.

Bij Engeland houdt coach Gareth Southgate alle spelers die de Champions League-finale speelden aan de kant. Dit betekent dat aanvoerder Harry Kane, Danny Rose, Eric Dier, Jordan Henderson, Joe Gomez, Dele Alli en Trent Alexander-Arnold bankzitters zijn.

Veel regen in Guimarães

Nederland-Engeland begint donderdag om 20.45 uur in het Estádio D. Afonso Henriques in het regenachtige Guimarães. Door de weersomstandigheden was het even onduidelijk of de wedstrijd kon doorgaan.

De winnaar van Nederland-Engeland staat zondag tegenover Portugal in de finale. De verliezer treft op dezelfde dag Zwitserland in de strijd om plek drie.

Aan winst van de Nations League is geen ticket voor het EK van 2020 verbonden. Bij de finaleronde in Portugal staan vooral geld en prestige op het spel.

Opstelling Nederland: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Wijnaldum, De Jong; Bergwijn, Memphis, Babel.

Opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Rice, Barkley, Delph; Sancho, Rashford, Sterling.