Koeman: 'We waren de betere ploeg'

Ronald Koeman toont zich een tevreden bondscoach na de 3-1-zege op Engeland en plaatsing voor de finale van de Nations League. "Ik vond ons frisser dan Engeland. Eigenlijk over de gehele wedstrijd waren we de betere ploeg en hebben we beter voetbal gespeeld. Maar we waren slordig in de laatste fase in het aanvalsspel", is Koeman nog streng bij de NOS. "Het team heeft zich geweldig hersteld na de 0-1. En de wissels brachten wat je hoopt." (1/2)