Manchester City heeft donderdag besloten om het onderzoek van de UEFA naar de financiële huishouding van de club aan te kaarten bij het internationale sporttribunaal CAS. De kampioen van Engeland wacht daarmee de uitspraak in het onderzoek niet af.

Vorige maand werd bekend dat de UEFA onderzoekt of City schuldig is aan het overtreden van de Financial Fair Play-regels. Zelfs uitsluiting in de Champions League zou daarbij een mogelijke straf zijn.

City zou onder meer sponsorinkomsten groter hebben gemaakt dan die daadwerkelijk waren. Daardoor kon de club uit Manchester meer geld aan nieuwe spelers uitgeven dan de Financial Fair Play-regels voorschrijven.

Hoofdonderzoeker Yves Leterme heeft uiteindelijk het laatste woord over een straf voor Manchester City. Andere UEFA-officials zijn naar verluidt voorstander van een Champions League-uitsluiting, maar het is niet bekend of Leterme die mening deelt.

Het is niet de eerste keer dat de UEFA onderzoek doet naar de financiën van de zesvoudig landskampioen. In 2014 kreeg City al eens een boete van zo'n 56 miljoen euro voor het overtreden van de regels.

City sloot het afgelopen seizoen af met drie prijzen. De ploeg van manager Josep Guardiola werd kampioen, pakte de FA Cup en veroverde ook de League Cup. In de Champions League waren de halve finales het eindstation.

