FC Twente heeft zich donderdag alweer versterkt op de transfermarkt. De Overijsselaars haalden middenvelder Lindon Selahi van het Belgische Standard Luik. FC Emmen raakte middenvelder Caner Cavlan kwijt.

Selahi kwam afgelopen seizoen nauwelijks in actie voor Standard Luik. Hij mocht alleen een keer meedoen in de play-offwedstrijd op bezoek bij RSC Anderlecht (1-3-zege).

De twintigjarige in België geboren Albanees, international van Jong Albanië, werd in 2014 door Anderlecht weggeplukt uit de jeugdopleiding van Standard, maar keerde twee jaar later alweer terug op Sclessin.

Selahi tekent bij FC Twente een contract voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen. Hij beschikte bij Standard over een aflopende verbintenis.

Vooralsnog is FC Twente zeer actief op de transfermarkt. De club legde vorige maand al Julio Pleguezuelo (Arsenal) vast en woensdag drievoudig Oranje-international Paul Verhaegh (VfL Wolfsburg).

Afgelopen seizoen promoveerde FC Twente naar de Eredivisie. De eenmalig landskampioen werd kampioen van de Keuken Kampioen Divisie, maar desondanks werd wel trainer Marino Pusic ontslagen en opgevolgd door Gonzalo García García.

Caner Cavlan. (Foto: Pro Shots)

FC Emmen ziet Cavlan vertrekken

FC Emmen raakte donderdag een van zijn sterkhouders kwijt. De Drenten zagen de transfervrije Cavlan vertrekken naar het Oostenrijkse Austria Wien.

Cavlan had in het voorbije seizoen een belangrijk aandeel in het lijfsbehoud van FC Emmen in de Eredivisie. Hij maakte vier doelpunten en leverde bovendien zeven assists.

De 27-jarige Doetinchemmer speelde slechts één jaar voor FC Emmen. Hij kwam daarvoor uit voor het Turkse Boluspor en Sanliurfaspor, sc Heerenveen en De Graafschap.

Austria Wien is een topclub in Oostenrijk. 'Die Veilchen', zoals hun bijnaam luidt, eindigden afgelopen seizoen als vierde in de Bundesliga en pakten daarmee een ticket voor de voorrondes van de Europa League.

FC Emmen raakte eerder al Kjell Scherpen kwijt en zag Luciano Slagveer, Andrej Lukic, Sven Braken, Reuven Niemeijer en Nick Kuipers terugkeren naar hun eigenlijke werkgever.