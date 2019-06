FC Twente heeft zich donderdag alweer versterkt op de transfermarkt. De Tukkers haalden middenvelder Lindon Selahi van Standard Luik.

Selahi kwam afgelopen seizoen nauwelijks in actie voor Standard Luik. Hij mocht alleen een keer meedoen in de play-offwedstrijd op bezoek bij RSC Anderlecht (1-3-zege).

De 20-jarige in België geboren Albanees, international van Jong Albanië, werd in 2014 door Anderlecht weggeplukt uit de jeugdopleiding van Standard, maar keerde twee jaar later alweer terug op Sclessin.

Selahi tekent bij FC Twente een contract voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen. Hij beschikte bij Standard over een aflopende verbintenis.

De controleur is blij met zijn overstap naar FC Twente en verwacht veel van zijn tijd in de Grolsch Veste, waarvan hij bij zijn presentatie erg onder de indruk is geraakt.

"FC Twente is een grote club met een rijke historie en een groot stadion. Ze zijn nu terug op het hoogste niveau van Nederland. Mijn toekomst ligt nu hier en ik wil het maximale geven voor deze club en de fans."

'Hij moet nog wat stappen maken'

Technisch directeur Ted van Leeuwen van FC Twente is eveneens verheugd met de komst van Selahi, maar hij geeft toe eerst iemand anders op het oog te hebben voor diens positie.

"Terwijl we een andere speler volgden, kruiste opeens Lindon ons pad. Een technisch zeer vaardige verdedigende middenvelder van 20 jaar, met een sterke drive. Het leek ons een speler voor de toekomst."

"Hij moet nog wat stappen maken, maar heeft alles in zich een groeibriljant te worden. Voor zulke talentrijke jongens is het belangrijk spelers als Brama en Verhaegh in de kleedkamer te hebben."

FC Twente is vooralsnog zeer actief op de transfermarkt. De club legde vorige maand al Julio Pleguezuelo (Arsenal) vast en woensdag drievoudig Oranje-international Paul Verhaegh (VfL Wolfsburg).

Afgelopen seizoen promoveerde FC Twente naar de Eredivisie. De eenmalig landskampioen werd kampioen van de Keuken Kampioen Divisie, maar desondanks werd wel trainer Marino Pusic ontslagen en opgevolgd door Gonzalo García García.