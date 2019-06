De Portugese bondscoach Fernando Santos kon woensdagavond moeilijk woorden vinden om Cristiano Ronaldo te omschrijven. De sterspeler schoot zijn land met een hattrick langs Zwitserland (3-1) in de halve finales van de Nations League.

"Hier bestaan geen bijvoeglijke naamwoorden voor. Ronaldo is simpelweg een genie. Er bestaan genieën in de kunst en Ronaldo is een genie in het voetbal. Zo is het gewoon. Hij is een genie, dat is alles", was Santos vol lof na de wedstrijd in Porto.

Ronaldo scoorde in de 25e, 88e en 90e minuut voor Portugal en zag Zwitserland tussendoor na 57 minuten op 1-1 komen door een benutte strafschop van Ricardo Rodríguez.

De aanvaller van Juventus staat na woensdag op 88 interlanddoelpunten in 157 wedstrijden. Alleen de Iraniër Ali Daei (109 goals in 149 duels) trof vaker doel voor een nationale ploeg.

In de finale van de nieuwe landencompetitie speelt Portugal zondag tegen Nederland of Engeland. Die ploegen staan donderdagavond in Guimarães tegenover elkaar.

Ronaldo viert een van zijn drie treffers met Bernardo Silva. (Foto: Pro Shots)

'Ronaldo hoeft niets meer te bewijzen'

Santos maakte Ronaldo aan het begin van zijn carrière al mee bij Sporting CP. "Toen hij achttien jaar was, zagen we al dat hij kon uitgroeien tot de speler die hij nu is", aldus de keuzeheer.

"Natuurlijk maakt het een groot verschil als een speler drie goals maakt. Zwitserland heeft een erg goed georganiseerd team, het was een duel tussen twee sterke ploegen."

Ronaldo's ploeggenoot Bernardo Silva vindt dat Ronaldo op 34-jarige leeftijd nog altijd topprestaties levert. "Zodra hij één of twee mindere wedstrijden speelt, gaan mensen al kritiek leveren. Maar Cristiano hoeft al lang niets meer te bewijzen", zei de middenvelder van Manchester City.

"Hij heeft de afgelopen tien à vijftien jaar laten zien dat hij een van de beste spelers aller tijden is. Ook vanavond was hij weer buitengewoon. Hij heeft drie keer gescoord, maar dat is niets nieuws voor hem. Dankzij zijn treffers staan we in de finale, we mogen ons gelukkig prijzen dat Ronaldo voor Portugal speelt."

De finale van de Nations League in Porto begint zondag om 20.45 uur.