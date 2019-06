Brazilië moet het op de Copa América zonder sterspeler Neymar stellen. De sterspeler van Paris Saint-Germain liep woensdagavond (lokale tijd) bij de 2-0-oefenzege op Qatar een gescheurde enkelband op.

De Braziliaanse bond laat donderdag weten dat de ernst van de kwetsuur dusdanig is, dat Neymar niet mee kan spelen op het toernooi in eigen land, dat volgende week begint. Later op de dag zal een vervanger worden opgeroepen.

Neymar moest in Brasilia tegen Aziatisch kampioen Qatar al na twintig minuten gewisseld worden met een enkelblessure. Hij nam huilend plaats in de dug-out en verliet na de wedstrijd het stadion op krukken.

In de nacht van woensdag op donderdag werd Neymar onderzocht in het ziekenhuis. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro bracht daar een bezoek aan de 97-voudig international, die van januari tot april al aan de kant stond met een voetblessure.

Het zijn sowieso geen fijne dagen voor Neymar. Hij werd vorige week door een vrouw beschuldigd van verkrachting, een aanklacht die hij fel ontkende. Zowel door de UEFA als door de Franse bond is hij voor drie duels geschorst wegens incidenten en hij moest bij Brazilië onlangs de aanvoerdersband afstaan aan Dani Alves.

Neres valt in bij Brazilië

Neymar raakte geblesseerd tijdens de aanval van Brazilië die tot de 1-0 van Richarlison leidde. Enkele minuten later zorgde Gabriel Jesus voor de 2-0.

David Neres viel na ruim een uur spelen in, maar hij kon niet voor een verandering in de score zorgen. De 22-jarige aanvaller van Ajax heeft nu drie interlands achter zijn naam staan.

Brazilië speelt zondag nog een oefenwedstrijd tegen Honduras. Het gastland neemt het op zaterdag 15 juni tijdens het openingsduel van de Copa América op tegen Bolivia.

Mexico boekte in aanloop naar de Gold Cup een 3-1-zege op Venezuela in Atlanta. PSV'er Erick Gutiérrez stond in de basis en speelde 68 minuten mee. Zijn clubgenoot Hirving Lozano ontbrak met een blessure.

Mexico oefent vrijdag nog tegen Ecuador en begint op 16 juni aan de Gold Cup met een wedstrijd tegen Cuba. Het toernooi wordt gehouden in Jamaica, Costa Rica en de Verenigde Staten. Dat laatste land is de titelverdediger.