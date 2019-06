Lionel Messi heeft er weinig vertrouwen in dat Argentinië mee kan doen om de eindoverwinning in de Copa América. Volgens de aanvaller bevindt de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni zich op dit moment in een overgangsperiode.

"We beginnen altijd met hetzelfde enthousiasme aan het toernooi, maar de realiteit is dat Argentinië midden in een proces van verjonging zit", zei Messi woensdag tegen de Argentijnse tv-zender TyC Sports. "Voor veel spelers wordt het hun eerste toernooi."

Messi, Sergio Agüero, Ángel Di María en Nicolás Otamendi zijn de enige spelers in de 23-koppige selectie van Argentinië voor Copa América die meer dan vijftig interlands hebben gespeeld.

"Natuurlijk gaan we proberen om het toernooi te winnen, maar in tegenstelling tot vorige toernooien zijn we geen kandidaat voor de titel", stelde de 31-jarige Messi.

Tijdens de laatste vijf edities van de Copa América verloor Argentinië vier keer de finale. In 1993 won 'La Albiceleste' het toernooi voor het laatst.

Lionel Messi en zijn teamgenoten tijdens de training van Argentinië. (Foto: Pro Shots)

Argentinië treft Colombia, Paraguay en Qatar

Bij de komende editie neemt Argentinië het in de groepsfase op tegen Qatar, Colombia en Paraguay. Qatar is samen met Japan uitgenodigd om aan het toernooi mee te doen, zodat het deelnemersveld uit twaalf landen bestaat.

Messi wacht nog altijd op zijn eerste prijs met de nationale ploeg van Argentinië. De 129-voudig international voelt zich vermoeid na een lang seizoen met FC Barcelona, maar is wel klaar voor het toernooi.

"In mentaal opzicht ben ik vermoeider dan in fysiek opzicht, vooral door de uitschakeling in de Champions League", doelde hij op het verlies van Barcelona tegen Liverpool in de halve finale van de Champions League. "De afgelopen jaren heb ik weleens minder minuten gemaakt, maar ik voel me erg goed."

Argentinië begint de Copa América in Brazilië op zaterdag 15 juni tegen Colombia. Het gastland opent het toernooi, dat de laatste twee keer werd gewonnen door Chili, een dag eerder tegen Bolivia.