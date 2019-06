Oranje speelt donderdag in de sterkst mogelijke opstelling tegen Engeland in de halve finales van de Nations League. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum staan gewoon aan de aftrap.

Beide spelers wonnen zaterdag met hun club Liverpool nog de Champions League-finale ten koste van Tottenham Hotspur (2-0) en sloten daardoor pas maandagavond aan bij Oranje. Dinsdag trainden zij weer voor het eerst mee.

"Als je wint, ben je niet moe", zei Koeman woensdag op de persconferentie. "Ik heb met ze gesproken en zij zeggen zich goed te voelen. Als het ook op de laatste training goed loopt, spelen we in onze sterkste opstelling."

De bondscoach wilde niet veel kwijt over wat momenteel zijn sterkste opstelling is. Buiten de aankondiging van de basisplaatsen voor doelman Jasper Cillessen en het tweetal van Liverpool, liet hij daar niets over los.

'Meerdere opties voor de basis'

Mede door de uitstekende prestaties van Ajax in de Champions League, lijkt een speler als Donny van de Beek aanspraak te kunnen maken op een plaats in de basis."We hebben meerdere opties", zei Koeman daarover. "Ik zal spelers moeten teleurstellen, maar dat is niet moeilijk. Dat is mijn taak. Anders moet je geen trainer worden."

Dat veel spelers een lang seizoen achter de rug hebben, hoeft volgens de bondscoach niet veel uit te maken. "Zeker als je wint, want dan krijg je nog meer honger. Je kan het dan ook makkelijker opzij zetten, als er iets nieuws komt. Uiteindelijk maken twee wedstrijden op een heel seizoen ook niet heel veel uit."

Bovendien leeft het toernooi erg in de groep. "Er zit een goeie spirit bij de jongens, ook nu nog aan het eind van het seizoen. We merken ook wel dat het ergens om gaat, ook hoe alles hier geregeld is. Het leeft bij de spelers en de staf. We gaan er alles aan doen om het nu goed af te sluiten."

'Niveau zit dichter bij elkaar'

Oranje en Engeland troffen elkaar in maart vorig jaar ook al. Toen maakte Koeman zijn debuut als bondscoach. Engeland won in Amsterdam met 0-1. "Wij waren toen wat minder, zij waren wat verder", herinnerde Koeman zich. "Het zit nu dichter bij elkaar. Ik heb alle vertrouwen dat we nu wel kunnen winnen."

Wel is de oud-international onder de indruk van de ploeg die zijn collega Gareth Southgate tot zijn beschikking heeft. "Zowel technisch als fysiek zijn ze sterk en ze zijn ook gevaarlijk bij standaardsituaties. Engeland staat niet voor niets vierde op de wereldranglijst. Ik zie ze ook als een grote kanshebber voor het EK van volgend jaar."

Nederland en Engeland spelen donderdag om 20.45 uur in Guimarães tegen elkaar. De winnaar speelt in de finale tegen de winnaar van de partij tussen Zwitserland en Portugal. Die wedstrijd staat woensdag al op het programma.