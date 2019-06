Gianluigi Buffon vertrekt na één seizoen alweer bij Paris Saint-Germain. De Franse topclub besloot het aflopende contract van de Italiaanse doelman woensdag niet te verlengen.

"Ik wil iedereen bedanken voor de kans die ik in Parijs heb gekregen", zegt Buffon op de website van zijn club. "Twaalf maanden geleden kwam ik met veel enthousiasme naar Paris Saint-Germain en kreeg ik ongelooflijk warm welkom van de supporters."

"Ik vertrek met een goed gevoel na deze ervaringen, die me ongetwijfeld hebben geholpen om verder te groeien", aldus de keeper. Het is nog onbekend bij welke club hij volgend seizoen aan de slag gaat of dat hij zijn carrière beëindigt.

'PSG' trok de 41-jarige Buffon vorig jaar zomer transfervrij aan. Enkele maanden daarvoor besloot hij na zeventien jaar te vertrekken bij Juventus.

De recordinternational van Italië (176 interlands), die de plek onder de lat deelde met Alphonse Aréola, keepte 25 officiële wedstrijden voor Paris Saint-Germain. Met de hoofdstedelingen veroverde hij de landstitel en de Franse supercup.

Champions League blijft ontbreken op erelijst Buffon

In de Champions League werd Buffon met zijn ploeg al in de achtste finales uitgeschakeld door Manchester United. Hierdoor ontbreekt de 'cup met de grote oren' nog altijd op zijn erelijst.

Met Juventus haalde Buffon wel drie keer de Champions League-finale, maar dat leverde geen succes op. De enige Europese prijs op clubniveau die hij won, is de UEFA Cup met Parma in 1999.

'Gigi' veroverde met Juventus in totaal achttien prijzen: negen keer de landstitel, vier keer de beker en vijf keer de Super Cup. De kampioenschappen van 2005 en 2006 werden vanwege het matchfixingschandaal afgepakt van de 'Oude Dame'.

Buffon begon zijn carrière in 1995 bij Parma, dat het hem in de zomer van 2001 voor ruim 50 miljoen euro verkocht aan Juventus. Voor de club uit Turijn kwam hij in 656 officiële wedstrijden in actie. Met Italië werd hij in 2006 wereldkampioen.