Het Nederlands elftal treft met Engeland donderdag een tegenstander in de halve finales van de Nations League die zich tot voor kort in een soortgelijke situatie bevond. Een profiel van een land dat zich het afgelopen jaar oprichtte en afrekende met het recente verleden.

"It's coming home,

It's coming home, it's coming,

Football's coming home."

Het refrein van de tientallen jaren oude voetbalhit Football is coming home schalt uit de kelen van duizenden Engelse supporters in het Spartak-stadion in Moskou. Engeland heeft dan net van Colombia gewonnen in de achtste finales van het WK, en misschien nog wel belangrijker: een strafschoppentrauma overwonnen.

Engeland moet uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats, maar het voelt als het einde van een ellendige periode. De laatste twee WK's verliepen met uitschakeling in de achtste finales (2010) en groepsfase (2014) desastreus. En dat voor een land dat altijd heeft geroepen het voetbal te hebben uitgevonden.

"Het team heeft iets gepresteerd waarvan bijna iedereen dacht dat het niet meer zou gebeuren: de relatie met de fans is verbeterd en ze hebben laten zien dat Engeland er weer toe doet", schreef The Telegraph na de verloren troostfinale in Rusland tegen België.

Gareth Southgate schreeuwt het uit van vreugde. (Foto: Pro Shots)

FA kiest met Southgate voor andere koers

Een belangrijke pijler onder het succes is bondscoach Gareth Southgate. De Engelse voetbalbond koos met zijn aanstelling in 2016 voor een andere koers. Waar tot voorheen oude rotten als Sam Allardyce, Roy Hodgson, Fabio Capello en Sven-Göran Eriksson de eindverantwoordelijken waren, kreeg nu een jonge hond de leiding.

De 48-jarige Southgate staat bekend als iemand die oog heeft voor detail. Hij keek in aanloop naar het WK tot in den treure beelden van standaardsituaties bij de wereldkampioenen van 2010 (Spanje) en 2014 (Duitsland) terug en bezocht tevens American football-wedstrijden. Met als resultaat dat in Rusland negen van de in totaal twaalf doelpunten voortkwamen uit een vrije trap, hoekschop of strafschop.

"Gareth is briljant. Ik vind vooral de manier waarop hij overkomt in de media erg prettig. Ik luister in elk geval erg graag naar hem. Hij heeft ervoor gezorgd dat de mensen in Engeland weer van het nationale elftal zijn gaan houden. Dat is het grootste succes dat hij kon bereiken", zegt voormalig international Michael Owen.

Jadon Sancho krijgt instructies van Gareth Soutgate. (Foto: ANP)

Gemiddelde leeftijd is slechts 24 jaar

Engeland beschikt op dit moment misschien wel over een van de talentvolste selecties ooit. De gemiddelde leeftijd van de huidige groep is slechts 24 jaar, met daarin toptalenten als Trent-Alexander-Arnold (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United) en Jadon Sancho (Borussia Dortmund).

Dit alles moet voor Engeland in de Nations League leiden tot de eerste eindzege op een toernooi sinds 1966, toen het als gastland het WK won. 'The Three Lions' maakten in het nieuwe landentoernooi al de nodige indruk door in groep D van divisie A Spanje en Kroatië achter zich te houden.

"Ik zou het geweldig vinden als Engeland de Nations League pakt, maar iedereen die dit toernooi vergelijkt met het WK of EK is niet goed bij zijn hoofd. Ik denk dat winst belangrijk zal zijn met het oog op het EK van 2020, want daarop moet het voor ons land echt gaan gebeuren met deze generatie", aldus BBC-journalist Chris Waddle.

De wedstrijd tussen Nederland en Engeland in de halve finales van de Nations League begint donderdag om 20.45 uur in Guimarães. De winnaar speelt zondag de finale (in Porto) tegen Portugal en de verliezer op dezelfde dag de troostfinale (in Guimarães) tegen Zwitserland.