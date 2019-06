James Rodríguez vertrekt na twee jaar bij Bayern München. De Real Madrid-huurling heeft de club gevraagd om de koopoptie in zijn contract niet te lichten en maakt deze zomer zeer waarschijnlijk een transfer.

In zijn tijd bij Bayern maakte de 27-jarige Rodríguez vooral in zijn eerste jaar veel minuten. Afgelopen seizoen kampte hij met een aantal blessures. In totaal kwam de spelmaker tot 67 officiële duels, 15 doelpunten en 20 assists.

Rodríguez vertrok na het WK van 2014, waar de Colombiaan werd uitgeroepen tot beste speler, voor 75 miljoen euro van AS Monaco naar Real Madrid. In Spanje speelde hij in drie jaar tijd 111 wedstrijden (36 goals, 40 assists).

De tweevoudig Champions League-winnaar kwam in zijn laatste jaar bij Real onder coach Zinédine Zidane wat minder aan spelen toe en vertrok op huurbasis naar Bayern. Hij komt zeer waarschijnlijk niet meer voor in de plannen van Zidane, die afgelopen seizoen aan zijn tweede termijn in Madrid begon.

Rodríguez heeft bij Real nog een contract voor een jaar en wordt de laatste weken door buitenlandse media vooral in verband gebracht met een vertrek naar Napoli, waar Carlo Ancelotti trainer is. De twee werkten eerder samen bij Real en Bayern.

In beide seizoenen bij Bayern pakte Rodríguez de landstitel en afgelopen seizoen werd ook de DFB-Pokal veroverd.