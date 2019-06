De Oranjevrouwen hebben woensdag richting het WK de eerste training op Franse bodem afgewerkt. De ploeg trainde nog zonder Kika van Es, die herstelt van een gebroken hand.

Bondscoach Sarina Wiegman had verder een fitte selectie tot haar beschikking in voorbereiding op het eerste groepsduel van dinsdag, waarin Nieuw-Zeeland in Le Havre de tegenstander is.

Van Es werkte aan de rand van het trainingsveld een individueel programma af. De verdediger van Ajax liep haar blessure zaterdag op in de 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Australië, dat met 3-0 werd verslagen.

Het is nog niet bekend of Van Es, die zich maandag liet opereren, op tijd speelklaar is. Uit voorzorg is Aniek Nouwen meegereisd naar Frankrijk. Bondscoaches mogen hun selectie tot 24 uur voor de eerste groepswedstrijd wijzigen bij blessuregevallen.

Na het duel met Nieuw-Zeeland van dinsdag (aftrap: 15.00 uur) volgen voor Oranje confrontaties met Kameroen (zaterdag 15 juni in Valenciennes) en Canada (donderdag 20 juni in Reims).

De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules bereiken de knock-outfase van het WK. Nederland is regerend Europees kampioen.