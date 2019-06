Gianni Infantino is ook de komende vier jaar voorzitter van de FIFA. De 49-jarige Zwitser werd woensdag op het FIFA-congres in Parijs zoals verwacht herkozen als hoogste baas van de wereldvoetbalbond.

Infantino startte in februari 2016 als voorzitter van de FIFA. Hij volgde destijds zijn landgenoot Sepp Blatter op, die moest vertrekken na het grote corruptieschandaal bij de FIFA. In februari werd al bekend dat Infantino geen tegenkandidaten had.

"De afgelopen drie jaar en vier maanden waren zeker niet perfect", begon Infantino zijn openingsspeech tegen de 211 aanwezige bonden in Expo Porte de Versailles in de Franse hoofdstad Parijs.

"Natuurlijk heb ik fouten gemaakt, maar niemand heeft het meer over schandalen of corruptie. De FIFA was verrot, bijna crimineel, maar nu weer veranderd in een bond zoals een bond zou moeten zijn."

Infantino benadrukte de huidige transparantie van de FIFA. "Vooral op financieel gebied zijn we erg transparant geworden. Alles is zichtbaar, elke dollar die binnenkomt en eruit gaat. Daardoor is het niet langer mogelijk om cijfers te verbergen of iets fout te doen. We hebben een zerotolerancebeleid ten aanzien van corruptie."

Infantino gekozen op basis van acclamatie

Infantino werd niet gekozen door middel van een stemming, maar op basis van acclamatie, wat betekent dat hij onder applaus bekendmaakte aan een nieuwe termijn te beginnen.

Bij een gebrek aan tegenkandidaten wordt er voortaan niet meer gestemd op het congres, maar wordt de zittende kandidaat automatisch herkozen. Dat werd woensdag besloten, met slechts drie tegenstemmen.

De KNVB is tevreden met de herverkiezing. "Dit is een goede zaak voor het voetbal. Infantino is bereid tot hervormingen en is een van de meest progressieve voetbalbestuurders van deze tijd. Hij houdt het voetbal over de hele wereld bereikbaar voor iedereen", aldus voorzitter Michael van Praag.