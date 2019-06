De voormalige UEFA-voorzitter Lennart Johansson is op 89-jarige leeftijd overleden. De Zweed was korte tijd ziek.

Johansson stond tussen 1990 en 2007 aan het hoofd van de Europese voetbalbond. Hij wordt gezien als belangrijke man achter de invoering van de Champions League in 1992 en werd begin 2007 opgevolgd door Michel Platini.

Na zijn vertrek als UEFA-voorzitter werd Johansson erevoorzitter bij de bond. Verder was hij werkzaam als vicevoorzitter van wereldvoetbalbond FIFA en voorzitter van het Zweedse AIK.

In 1998 stelde Johansson zich verkiesbaar als voorzitter van de FIFA, maar verloor hij de verkiezingsstrijd van Sepp Blatter.

"Hij was de grootste leider ooit in het Zweedse voetbal", zegt Karl-Erik Nilsson, voorzitter van de Zweedse voetbalbond. "Niemand had wereldwijd zo'n invloed. Hij kreeg veel respect en werd bewonderd."

Ceferin en Infantino betuigen medeleven

Huidig UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin is ontdaan door het nieuws. "Lennart was een toegewijd dienaar en liefhebber van het voetbal en zal altijd herinnerd worden als een visionaire leider en als de architect van de Champions League. De voetbalsport mag hem dankbaar zijn voor wat hij heeft bereikt", zegt hij.

FIFA-preses Gianni Infantino: "Hij was een vriend en een onuitputtelijke bron van wijsheid en inspiratie. Ik ben dankbaar dat ik, toen ik in 2000 bij de UEFA begon, onder hem heb mogen werken. Lennart is altijd een rolmodel geweest voor professionalisme en, veel belangrijker, menselijkheid."

Vanwege het overlijden van Johansson zal woensdag en donderdag bij de Nations League-duels Portugal-Zwitserland en Nederland-Engeland een minuut stilte worden gehouden.