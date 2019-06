Zwitserland voelt zich voor het duel in de halve finales van de Nations League tegen Portugal zeker geen underdog. Bondscoach Vladimir Petkovic denkt dat zijn team een kans heeft om de eerste editie van het nieuwe toernooi te winnen.

De Zwitsers haalden zeer verrassend de 'Final Four', door in de groep België achter zich te laten. Het laatste groepsduel tegen de Belgen werd met maar liefst 5-2 gewonnen, na een 0-2-achterstand.

"Dit toernooi is enorm belangrijk voor ons", zei Petkovic dinsdag. "We gaan er alles aan doen om te winnen. Dit toernooi heeft de potentie om nog groter en belangrijker te worden. Wij zien het als een goede kans om te winnen."

Dan moeten de Zwitsers eerst afrekenen met Portugal, dat niet alleen het thuisvoordeel heeft, maar ook weer een beroep kan doen op superster Cristiano Ronaldo.

"Maar Portugal is niet alleen Ronaldo of João Félix of Bernardo Silva", zei de Zwitserse keuzeheer. "Ronaldo is natuurlijk de kers op de taart, maar Portugal is niet afhankelijk van één speler. We hebben veel respect voor ze, want verdedigend geven ze weinig weg."

Cristiano Ronaldo krijgt voorin mogelijk gezelschap van toptalent João Félix. (Foto: Pro Shots)

'We willen de fans blij maken'

De Portugese bondscoach Fernando Santos sprak woorden van gelijke strekking. Hij is vooral onder de indruk van de manier waarop de Zwitsers afrekenden met België. "We zullen dan ook volledig geconcentreerd en goed voorbereid moeten zijn."

Santos doet in de Nations League voor het eerst een beroep op het negentienjarige toptalent Félix, dat dit jaar zijn doorbraak kent bij Benfica. "Hij heeft veel kwaliteit, anders had ik hem niet opgeroepen. Hij zit erbij, omdat hij iets kan bijdragen. Hij is klaar om te spelen."

Volgens Santos zijn alle landen naar Portugal gekomen om het toernooi te winnen. Hij begrijpt dat Portugal als gastland misschien wel de favoriet is. "We willen de fans blij maken, maar we spelen allereerst tegen een ijzersterk land. Verder dan dat willen we nog niet kijken."

"Natuurlijk willen we winnen, niet alleen omdat we voor eigen publiek spelen, maar gewoon omdat we prijzen willen pakken", zei de coach van de regerend Europees kampioen. "Het zou prachtig zijn om de allereerste editie van de Nations League te winnen."

Portugal en Zwitserland treffen elkaar woensdag om 20.45 uur in Porto, waarna de winnaar in de finale tegen Nederland of Engeland speelt.