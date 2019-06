Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum voelen zich klaar om donderdag in actie te komen in de halve finales van de Nations League tegen Engeland. Beide spelers trainden dinsdag voor het eerst mee met Oranje.

De internationals wonnen zaterdag nog met Liverpool de finale van de Champions League ten koste van Tottenham Hotspur (2-0) en sloten daarom later aan in Lagos, waar Oranje zich de afgelopen dagen voorbereidde.

Van Dijk en Wijnaldum werden zondag in Liverpool gehuldigd en kregen maandag bij hun aankomst in Portugal een groot applaus van hun mede-internationals.

"Dat was mooi, maar vanochtend hadden we ook alweer een teambespreking voor het duel met Engeland", zei Van Dijk tegen het ANP. "We moeten verder. We willen die finale halen en dan ook winnen."

Van Dijk en Wijnaldum trainden dinsdag voor het eerst mee. (Foto: ANP)

'Dit geeft alleen maar een boost'

Van vermoeidheid is volgens Wijnaldum geen sprake. "We zijn gewend om na een seizoen met onze club naar Oranje te komen. Vorig jaar verloren we de finale van de Champions League. Dan heb je nergens zin in." Van Dijk: "Toen hadden we een rotgevoel, dit geeft alleen maar een enorme boost."

Bondscoach Ronald Koeman kon tijdens de laatste training in Lagos een beroep doen op al zijn 23 internationals, waardoor Oranje woensdag met een fitte selectie naar het noorden van Portugal reist. Donderdag staat in Guimarães om 20.45 uur het duel met Engeland op het programma.

Portugal en Zwitserland staan een dag eerder tegenover elkaar in de andere halve finale. De eindstrijd van de Nations League wordt zondagavond in Porto gespeeld en de troostfinale staat een paar uur eerder op het programma in Guimarães.

Turpin arbiter van dienst

De wedstrijd tussen Nederland en Engeland staat onder leiding van de Fransman Clément Turpin, maakte de UEFA dinsdag bekend. Hij krijgt tijdens de halve eindstrijd onder meer de beschikking over videoarbitrage (VAR).

Het is pas de tweede keer dat Turpin arbiter is bij een duel van Oranje. Hij floot vier jaar geleden een uitduel van Oranje tegen Kazachstan.

Wel was hij dit seizoen maar liefst drie keer de scheidsrechter bij een Champions League-duel van Ajax. Dat was in de wedstrijden tegen Dynamo Kiev, Bayern München en Juventus.