Het Nederlands elftal staat donderdag tegenover Engeland in de finalronde van de Nations League, die woensdag start met Portugal-Zwitserland. Wat staat er op het spel voor Oranje in de eindfase van het nieuwe landentoernooi en wat niet?

Geen EK-ticket te verdienen

Bij de finaleronde van de Nations League in Portugal wordt in ieder geval niet gestreden om een ticket voor het EK van volgend jaar. Bij het opstellen van de Nations League-regels is namelijk besloten dat landen zich via het toernooi niet rechtstreeks voor het EK kunnen plaatsen.

Om het EK te halen moet Oranje in de normale kwalificatiereeks - waarbij het in een groep zit met Duitsland, Wit-Rusland, Estland en Noord-Ierland - bij de eerste twee in de poule eindigen. Lukt dat niet, dan is er nog een vangnet.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman is als groepswinnaar in divisie A van de Nations League namelijk zeker van deelname aan de play-offs van maart 2020, waarin vier landen om één EK-ticket strijden.

Vooral geld en prestige op het spel

Bij de finaleronde van de Nations League speelt Nederland vooral om geld en prestige. Door het bereiken van de finaleronde van de Nations League is de KNVB al zeker van een bedrag van 4,5 miljoen euro: 2,25 miljoen euro als startpremie en datzelfde bedrag vanwege de groepswinst in divisie A.

In de finaleronde kan daar nog eens een flink bedrag bij komen. De Nations League-winnaar krijgt 6 miljoen euro, de nummer twee 4,5 miljoen euro, voor de nummer drie ligt 3,5 miljoen euro klaar en de nummer vier mag 2,5 miljoen euro bijschrijven.

Daarnaast kunnen in Portugal punten voor de wereldranglijst verdiend worden én vormen de wedstrijden weer een mooi meetmoment voor Oranje, dat onder bondscoach Koeman de weg omhoog heeft gevonden. In de strijd om de derde plek óf de finale volgt een confrontatie met Portugal of Zwitserland.