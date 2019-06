Roda JC heeft dinsdag een faillissement afgewend. De Limburgse club heeft met de Mexicaanse investeerder Mauricio Garcia de la Vega een nieuwe grootaandeelhouder gevonden.

De Limburgse club uit de Keuken Kampioen Divisie maakt op zijn website bekend dat De la Vega de opvolger is van Frits Schrouff, die de afgelopen vijf jaar de meeste aandelen van de club in zijn bezit had.

De la Vega (51) startte in 2001 Iconstar, een bedrijf in de entertainment, marketing en (tot 2017) voetbalmakelaardij. Hij was zaakwaarnemer van enkele Mexicaanse internationals.

In december 2017 werd hij eigenaar van Real Murcia, dat uitkomt op het derde niveau in Spanje. Murcia kampt met een miljoenenschuld en spelers en andere medewerkers moesten dit seizoen maandenlang wachten op salaris.

Lokale ondernemers stonden klaar als De la Vega zou afhaken

Eerder op dinsdag was al duidelijk geworden dat een groep lokale ondernemers met een noodplan het begrotingstekort van 900.000 euro wilde dichten. Dat plan zou in werking treden in het geval dat de onderhandelingen van Roda JC met de Mexicaanse investeerder op niets uit zouden lopen.

Daarnaast hebben fans van Roda JC met een inzamelingsactie 160.000 euro bijeengebracht om het voortbestaan van de club te waarborgen.

Vorige week werd de aandeelhoudersvergadering van Roda JC door Schrouff uitgesteld tot eind deze week. "Als er dan nog geen definitieve oplossing is, zal aan een faillissementsaanvraag helaas niet te ontkomen zijn", meldde de club een week geleden nog.

Technisch directeur Harm van Veldhoven van Roda JC. (Foto: Pro Shots)

'Club is sterker dan sommigen doen voorkomen'

Tot een faillissement komt het dus niet, al zegt technisch directeur Harm van Veldhoven in het AD daar nooit bang voor te zijn geweest. "Wat ik wél wil zeggen is dat bij ons nooit de vrees heeft bestaan van een ondergang van Roda JC."

"Deze club is sterker dan sommigen nog weleens willen doen voorkomen. We kunnen weer een beetje gaan bouwen. De komende tijd zal blijken in welke mate dat bouwen zal gebeuren."

Roda JC degradeerde een jaar geleden uit de Eredivisie en kwam afgelopen seizoen niet verder dan de dertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. Voor het nieuwe seizoen heeft de club pas twaalf spelers vastgelegd.

Van Veldhoven over de komende jaargang: "Op dit moment valt er nog weinig te zeggen, het kan alle kanten uit. Maar Roda JC blijft hoe dan ook betaald voetbal spelen."