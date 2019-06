Sevilla heeft voormalig Real Madrid-coach Julen Lopetegui dinsdag aangesteld als trainer. De Spanjaard volgt Joaquín Caparrós op, die onlangs zijn functie neerlegde vanwege chronische leukemie.

Voor de 52-jarige Lopetegui, die voor drie jaar tekent, wordt het zijn eerste klus sinds hij eind oktober al na vier maanden ontslagen werd bij Real, waarmee hij slecht presteerde.

In Madrid was Lopetegui de opvolger van de succesvolle Zinédine Zidane. Eerder was hij twee jaar bondscoach van Spanje. Hij moest vlak voor het WK van vorig jaar vertrekken, omdat hij volgens de Spaanse bond in het geheim had onderhandeld met Real.

Caparrós was pas sinds maart trainer van Sevilla en leidde de club naar de zesde plaats in La Liga. De ploeg van Oranje-international Quincy Promes verzekerde zich daarmee van een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Sevilla eindigde afgelopen seizoen als zesde in de Spaanse competitie. (Foto: Pro Shots)