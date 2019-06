Champions League-winnaars Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum hebben er ondanks een lang seizoen veel zin in om met Oranje uit te komen in de finaleronde van de Nations League. Het trotse Liverpool-duo hoopt het seizoen in stijl af te sluiten.

"Het is niet heel moeilijk om me op te laden voor Oranje en vooral niet voor deze twee hopelijk heel mooie wedstrijden die ons te wachten staan", zei Van Dijk maandagavond bij aankomst in Portugal tegen De Telegraaf.

"De afgelopen twee dagen waren zwaar en we zijn heus wel wat vermoeid, maar hopelijk hebben we een goede nachtrust. Dinsdag zullen we ons focussen op de wedstrijd tegen Engeland en hopelijk daarna op de finale."

Van Dijk en Wijnaldum wonnen zaterdag de Champions League met Liverpool door Tottenham Hotspur in de finale met 2-0 te verslaan. De Nederlanders werden maandag met applaus onthaald in het hotel van Oranje in Portugal.

Het Nederlands elftal speelt donderdag in de halve finale van de Nations League tegen Engeland, waarna een wedstrijd om de derde plek óf de finale wacht.

'Nations League is prachtige kans'

Wijnaldum heeft net als Van Dijk zin in de komende dagen met Oranje. "Na twee dagen met weinig slaap hebben we dat onderweg in het vliegtuig een beetje proberen in te halen. Maar ik ben nog steeds aan het bijkomen", aldus de middenvelder, die wel rustig aan heeft gedaan in de wetenschap dat hij zich nog bij Oranje moest melden.

"Als ik alcohol drink, heb ik veel te lang nodig om te herstellen. Dat doe ik tijdens mijn vakantie wel. Maar eerst de Nations League, weer een prachtige kans om een hoofdprijs te pakken. Als de bondscoach het wil, speel ik."

Dankzij de overwinning op Tottenham bekroonde Liverpool een sterk seizoen alsnog met een prijs. In de competitie pakte de club van Van Dijk en Wijnaldum liefst 97 punten, maar ging de titel naar Manchester City.

De wedstrijd tussen Nederland en Engeland begint donderdag om 20.45 uur en wordt in Estádio D. Afonso Henriques in Guimarães gespeeld. Een dag eerder staan Portugal en Zwitserland in Porto de andere halve finale tegenover elkaar. De laatste twee wedstrijden zijn zondag.

