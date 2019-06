Bondscoach Tite van Brazilië wil geen oordeel uitspreken over de vermeende verkrachting door Neymar. De aanvaller van Paris Saint-Germain wordt door een vrouw, van wie de identiteit geheim wordt gehouden, beschuldigd van verkrachting.

"Het is niet aan mij hier een uitspraak over te doen", zei de 58-jarige Tite maandag op een persconferentie in Rio de Janeiro. "Daar zijn andere mensen voor. Maar ik zal er altijd voor hem zijn om te praten."

Tite nam Neymar eind vorige maand nog zijn aanvoerdersband af, maar gaf daar geen reden voor. Hij wees Dani Alves aan als de nieuwe aanvoerder van het Braziliaanse elftal.

"Neymar is een geweldige speler, die altijd eerlijk en betrouwbaar overkomt", aldus Tite. "Hij is technisch onmisbaar, maar dat wil niet zeggen dat hij onvervangbaar is. Dat is niemand."

Neymar zou de vrouw op 15 mei hebben verkracht in Parijs. De twee zouden via sociale media met elkaar in contact zijn gekomen, waarna werd afgesproken bij het Sofitel Paris Arc de Triomphe hotel.

De 96-voudig international zou dronken zijn geweest en zich agressief hebben gedragen tegenover de vrouw. Hij gebruikte geweld om seksuele handelingen te verrichten, zo blijkt uit de aangifte.

Bondscoach Tite en Neymar tijdens een van de interlands van Brazilië. (Foto: Pro Shots)

Nike diep bezorgd over beschuldigingen

Ook Nike, al jarenlang sponsor van Neymar, reageerde op de beschuldigingen. "We zijn diep bezorgd over deze beschuldigingen", aldus een woordvoerder van het Amerikaanse sportmerk. "Verdere ontwikkelingen in deze zaak zullen door ons nauwgezet worden gevolgd."

Neymar liet eerder al weten dat hij onschuldig is. Hij vertelde ook dat de advocaat van de vrouw zou hebben geprobeerd om hem af te persen met het nieuws.

Op dit moment bereidt Neymar zich met het Braziliaanse elftal voor op de Copa América in eigen land. Het toernooi begint op 15 juni met een wedstrijd tussen Brazilië en Bolivia.