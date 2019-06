Johnny Jansen is komend seizoen de hoofdtrainer van sc Heerenveen. De 44-jarige Fries tekende maandag een contract voor één jaar in het Abe Lenstra Stadion, met de intentie voor een langere samenwerking.

Jansen was afgelopen seizoen al interim-coach van Heerenveen, nadat Jan Olde Riekerink begin april op non-actief werd gezet. Hij zat de laatste vijf wedstrijden op de bank bij de Friese club.

"Geweldig dat ik hier de kans krijg", zegt Jansen op de website van zijn club. "Ik ben echt hartstikke blij dat het rond is. Een contract voor een jaar is prima. Het is aan mij om mijn werk hier goed te doen, zodat we samen verder kunnen bouwen."

Jansen is al negentien jaar in allerlei trainingsfuncties actief voor Heerenveen. Hij begon negentien jaar geleden als jeugdtrainer bij de Friese club. Daarna fungeerde hij onder meer als hoofd jeugdopleiding.

Vanaf 2014 was Jansen assistent-trainer bij het eerste elftal van Heerenveen. Hij stond Dwight Lodeweges, Foppe de Haan, Jurgen Streppel en Olde Riekerink bij.

Johnny Jansen tijdens de 'Derby van het Noorden' tussen Heerenveen en FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

Jansen is negende trainer in tien jaar tijd

Technisch manager Gerry Hamstra is blij met de aanstelling van Jansen. "Hij kent de club en heeft een duidelijke visie over het voetbal dat we bij sc Heerenveen willen spelen."

Het is nog onduidelijk hoe de technische staf van Heerenveen er komend seizoen verder uit zal zien. De club hoopt de invulling daarvan binnenkort bekend te maken.

Jansen is de negende trainer in tien jaar bij Heerenveen. Vanaf medio 2009 hadden achtereenvolgens Jan de Jonge, Jan Everse (ad-interim), Ron Jans, Marco van Basten, Dwight Lodeweges, Foppe de Haan, Jurgen Streppel en Olde Riekerink de ploeg onder hun hoede.

Heerenveen eindigde afgelopen seizoen als elfde. De ploeg van Jansen kwam vier punten tekort voor deelname aan de play-offs om Europees voetbal.