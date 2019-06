Het wereldkampioenschap voor clubteams vindt dit jaar en in 2020 plaats in Qatar. De FIFA besloot het evenement maandag op een bijeenkomst in Parijs voor twee jaar toe te wijzen aan het oliestaatje.

Het WK voor landenteams in 2022 wordt ook in Qatar gehouden. Met de organisatie van het WK voor clubteams kan alvast getest worden met de hoge temperaturen in het Aziatische land.

Beide WK's voor clubteams worden in december gespeeld. Het WK van 2022 staat voor 21 november tot en met 18 december op het programma.

Het organisatiecomité maakt binnenkort bekend in welke stadions er wordt gespeeld op het WK voor clubteams. Ook komen er zogenoemde 'fanzones', bepaalde gebieden waar alcohol wordt geschonken voor supporters.

Het WK voor clubteams werd de afgelopen twee jaar in de Verenigde Arabische Emiraten gehouden. Real Madrid was tijdens beide edities de sterkste.