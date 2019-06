Het wereldkampioenschap voor clubteams vindt dit jaar en in 2020 plaats in Qatar. De FIFA besloot het evenement maandag op een bijeenkomst in Parijs voor twee jaar toe te wijzen aan het oliestaatje.

Het WK voor landenteams in 2022 wordt ook in Qatar gehouden. Met de organisatie van het WK voor clubteams kan alvast getest worden met de hoge temperaturen in het Aziatische land.

Beide WK's voor clubteams worden in december gespeeld. Het WK van 2022 staat voor 21 november tot en met 18 december op het programma.

Het organisatiecomité maakt binnenkort bekend in welke stadions er wordt gespeeld op het WK voor clubteams. Ook komen er zogenoemde 'fanzones', bepaalde gebieden waar alcohol wordt geschonken voor supporters.

Het WK voor clubteams werd de afgelopen twee jaar in de Verenigde Arabische Emiraten gehouden. Real Madrid was tijdens beide edities de sterkste.

Toernooi krijgt vanaf 2021 nieuwe opzet

Sinds 2005 wordt het WK voor clubteams jaarlijks in december gehouden, waarbij de kampioenen van de verschillende continenten en de kampioen van het gastland het tegen elkaar opnemen. Ook de komende twee edities zullen nog met zeven teams gespeeld worden.

Daarna krijgt het WK voor clubteams een nieuwe opzet. Vanaf 2021 wordt het een vierjaarlijks toernooi met 24 deelnemende teams.

Van de 24 deelnemers zullen er 12 uit Europa afkomstig zijn; de acht finalisten van de Champions League in de vier voorgaande jaren en de vier winnaars van de Europa League. Vanuit Zuid-Amerika plaatsen de vier winnaars van de Copa Libertadores zich.