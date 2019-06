Harry Kane denkt dat Engeland het in de halve finales van de Nations League bijzonder lastig zal krijgen met het Nederlands elftal. De aanvaller van Tottenham Hotspur neemt het donderdag met zijn land op tegen Oranje.

"Het wordt een zware wedstrijd, want ze zijn in topvorm", blikt Kane maandag vooruit op de website van de UEFA. "Ze hebben natuurlijk een paar teleurstellende jaren gehad, maar ze hebben zich echt weer teruggeknokt."

Oranje eindigde in de groepsfase van de Nations League verrassend als eerste in een poule met wereldkampioen Frankrijk en Duitsland. Die prestatie maakte indruk op Kane.

"Ze hadden een zware groep in de Nations League en hadden waarschijnlijk niet verwacht dat ze door zouden gaan, maar dat is ze wel gelukt. Ze hebben een ploeg die zich probeert te onderscheiden en goed en aanvallend voetbal wil spelen."

Kane hoopt dat ervaring doorslag geeft

Kane verwacht een enerverende wedstrijd tegen Nederland in het Portugese Guimarães. "Voor de neutrale toeschouwer wordt dit een geweldige wedstrijd om te bekijken. Het wordt waarschijnlijk een open en aanvallende wedstrijd"

"Hopelijk kunnen we de ervaring die we hebben opgedaan tijdens het WK en dit soort toernooien in ons voordeel gebruiken om de finale te bereiken", vervolgt Kane. "We hebben onze hoogte- en dieptepunten gehad. Dus we moeten er klaar voor zijn, ongeacht wat er gebeurt tijdens de wedstrijd."

De winnaar van de ontmoeting tussen Engeland en Nederland speelt in de finale van de Nations League tegen gastland Portugal of Zwitserland. Die twee landen treffen elkaar woensdag in de andere halve eindstrijd."

"Het is een nieuw toernooi, maar het is wel een kans om een prijs te pakken met Engeland", aldus Kane. "Als we erin slagen om te winnen, wordt dat de volgende stap op weg naar grote prestaties in de toekomst. Het winnen van prijzen zorgt ervoor dat je alleen maar meer wilt."

De halve finale tussen het Nederlands elftal en Engeland begint donderdag om 20.45 uur in Guimarães.