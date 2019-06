Ronald Koeman vindt dat Virgil van Dijk de Gouden Bal moet krijgen voor beste voetballer ter wereld. De bondscoach van het Nederlands elftal is erg onder de indruk van wat de verdediger van Liverpool dit seizoen heeft laten zien.

"Virgil verdient de Gouden Bal", zei Koeman maandag tijdens een Q&A op het YouTube-kanaal van de KNVB op het Cascade Resort in Lagos, waar Oranje zich voorbereidt op de finaleronde van de Nations League.

"Iedereen is vaak gericht op spelers die doelpunten maken of voorbereiden, of beslissende treffers produceren. Als er ooit een moment is om de Gouden Bal aan een verdediger te geven, is het nu wel."

Van Dijk kende een succesvol seizoen met Liverpool. Hij won zaterdag de Champions League en werd zo samen met ploeggenoot Georginio Wijnaldum de eerste Nederlandse winnaar van de 'cup met de grote oren' sinds Arjen Robben (Bayern München) in 2013.

De oud-speler van FC Groningen en Willem II werd enkele weken geleden al door zowel de spelersvakbond PFA als de Premier League zelf uitgeroepen tot speler van het seizoen 2018/2019 in Engeland.

'Messi is de beste speler'

Luka Modric ontving vorig jaar de Gouden Bal. De Kroatische middenvelder van Real Madrid doorbrak daarmee de hegemonie van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, die de jaren daarvoor steevast met de prestigieuze prijs aan de haal gingen.

"Messi is de beste speler, maar ik vind dat je ook prijzen moet winnen, zoals de Champions League, om in beeld te zijn voor de Gouden Bal", aldus Koeman.

Van Dijk toonde zich zaterdag na de met 2-0 gewonnen finale tegen Tottenham Hotspur nog bescheiden. Hij liet op een persconferentie aan het aanwezige journaille weten dat als het aan hem ligt Messi de Gouden Bal krijgt.

"Messi is de beste speler, ondanks dat hij geen finale speelde. Zolang hij speelt, verdient hij de Ballon d'Or. Ik denk niet aan het winnen van die prijs, maar als het gebeurt, dan neem ik hem graag in ontvangst."

De Gouden Bal wordt sinds 2016 weer alleen door het Franse tijdschrift France Football georganiseerd. Voor die tijd was er een gecombineerde verkiezing met de wereldvoetbalbond FIFA.