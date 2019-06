Bayern München vreest dat het niet gaat lukken om Leroy Sané over te nemen van Manchester City. De Duitse topclub is van mening dat de Engelse grootmacht een te hoge transfersom verlangt voor de 23-jarige aanvaller.

"Het is onwaarschijnlijk dat het gaat gebeuren. Het gaat om bedragen die waanzin zijn", zegt president Uli Hoeness maandag tegen Kicker.

Eind vorige maand liet Bayern weten dat men bezig is met de persoonlijke onderhandelingen met Sané, die ontevreden zou zijn bij City, omdat hij dit seizoen lang niet altijd op een basisplaats kon rekenen onder manager Josep Guardiola.

Bayern bracht naar verluidt zelfs een bod van 80 miljoen euro uit op Sané, maar dat zou resoluut zijn afgewezen door City.

De Duits international stond deze jaargang in 30 van de in totaal 47 wedstrijden waarin hij in actie kwam aan de aftrap. Hij was goed voor zestien doelpunten en achttien assists.

Leroy Sané tijdens de huldiging van Manchester City voor de prestaties van dit seizoen. (Foto: ANP)

Transfer betekent terugkeer in Bundesliga

Sané pakte met City wel knap de 'treble'. De 'Citizens' veroverden zowel de titel in de Premier League, de FA Cup (6-0-zege in finale tegen Watford) als de League Cup (na strafschoppen tegen Chelsea).

Mocht Sané alsnog naar Bayern vertrekken, dan betekent dat voor hem een terugkeer in de Bundesliga. Hij begon zijn professionele loopbaan in 2014 bij Schalke 04, dat hem in 2017 voor 30 miljoen euro verkocht aan City.

Tot dusver is Bayern zeer actief op de transfermarkt. De club wil het elftal de komende maanden verjongen, na het afscheid van Arjen Robben en Franck Ribéry, en haalde al Lucas Hernández (80 miljoen euro van Atlético Madrid) en Benjamin Pavard (35 miljoen euro van VfB Stuttgart).

Bayern pakte dit seizoen de dubbel. 'Der Rekordmeister' veroverde na een fraaie comeback na de winterstop de titel in de Bundesliga en de DFB Pokal (3-0-zege in finale tegen RB Leipzig).