Adam Maher verlaat AZ transfervrij voor FC Utrecht. De 25-jarige middenvelder heeft maandag een driejarig contract getekend en volgt trainer John van den Brom naar de Domstad.

"Ik ken de trainer uit het verleden, dat is natuurlijk een voordeel. Maar hij heeft me niet gepusht. De trainer heeft het in het midden gelaten. Uiteraard heeft hij wel gezegd dat hij me er graag bij wilde hebben", zegt Maher tegen VI.

"Deze club heeft veel ambities, wil naar de vaderlandse subtop. Het verhaal is echt goed. Ze hebben in de play-offs laten zien wat mogelijk is. Een keuze voor het geld? Dat is het zeker niet. Dan was ik wel naar het buitenland gegaan. Dit is een keuze op gevoel."

Afgelopen seizoen keerde Maher terug bij AZ, de club waar hij tussen 2010 en 2013 ook voor uitkwam. In de tussentijd speelde de vijfvoudig Oranje-international voor PSV, Osmanlispor en FC Twente.

Maher tekende bij AZ in de hoop zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. Hij brak er door vanuit de jeugdopleiding en stond te boek als een van de grootste talenten van Nederland, maar na zijn miljoenentransfer naar PSV in 2013 ging het minder.

Aan het einde van zijn eerste AZ-periode veroverde Maher de beker met de Alkmaarders. In zowel 2015 als 2016 pakte hij de landstitel en de Johan Cruijff Schaal met PSV. Afgelopen seizoen kwam hij tot 29 duels, twee goals en vijf assists.

Trainer John van den Brom, die net als Adam Maher overstapt van AZ naar FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

Maher is derde aanwinst FC Utrecht

Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht is in zijn nopjes met de komst van Maher en verwacht veel van zijn tijd in Stadion Galgenwaard

"We zijn er trots op dat een speler van zijn kaliber voor ons kiest en zijn ervan overtuigd dat hij wat extra's toevoegt aan de selectie. Hij gelooft in in het sportieve plan en de ambities van FC Utrecht."

FC Utrecht legde met Issah Abass (gehuurd van FSV Mainz) en Justin Lonwijk (PSV) al twee spelers vast. De komst van AZ-coach Van den Brom, die Dick Advocaat opvolgt in Utrecht, werd in januari al bekendgemaakt.

Onder leiding van Advocaat eindigde FC Utrecht als zesde in de Eredivisie. De Domstedelingen wonnen de play-offs en en komen volgend seizoen uit in de tweede voorronde van de Europa League.

Van den Brom en Maher werden vierde met AZ, dat in de Europa League in dezelfde fase instroomt als FC Utrecht.