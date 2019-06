Oranje-international Kika van Es wordt maandag geopereerd aan haar gebroken linkerhand. Omdat het nog onduidelijk is of de verdediger op tijd fit is voor het WK, is Aniek Nouwen voorlopig aan de selectie toegevoegd.

Linksback Van Es liep zaterdag bij het oefenduel in Eindhoven met Australië (3-0-zege) een gebroken middenhandsbeentje op. Die blessure liep ze al vroeg op bij een botsing met een tegenstander.

Van Es (27) was twee jaar geleden basisspeler op het EK in eigen land dat door Oranje werd gewonnen. De speelster van Ajax heeft 58 interlands op haar naam staan.

In 2015 moest Van Es het WK in Canada missen. In een kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland liep ze een dubbele beenbreuk op.

Nouwen speelde pas twee interlands

De twintigjarige Nouwen heeft veel minder ervaring. De speelster van PSV maakte in maart haar interlanddebuut en kwam tot twee duels in Oranje.

Oranje vertrekt dinsdag met Nouwen én Van Es naar Frankrijk, waar op 7 juni het WK begint. Tot 24 uur voor de eerste groepswedstrijd mogen bondscoaches in geval van blessures hun selectie wijzigen.

Het WK begint voor Nederland op dinsdag 11 juni met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland in Le Havre. Ook Kameroen en Canada maken deel uit van groep E.

Aniek Nouwen. (Foto: Pro Shots)